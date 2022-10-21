Режим экономии света в Украине надолго, — Центр исследований энергетики

По словам руководителя центра Александра Харченко, изготовление поврежденного оборудования занимает от нескольких месяцев до года. На сегодня повреждено порядка 30-40% энергетической инфраструктуры Украины.

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Александр Харченко, возглавляющий Центр исследований энергетики, заявил, что жить в условиях экономии электроэнергии придется в течение по меньшей мере нескольких месяцев. Объясняется это тем, что быстро восстановливать поврежденную инфраструктуру не удается. Об этом сообщает Media Center Ukraine — Ukrinform.

По словам Харченко, ремонтные работы идут круглосуточно, поскольку повреждено большое количество трансформаторных подстанций.

По его словам, "Укрэнерго" ограничивает потребителей электроэнергии с тем, чтобы система вообще могла продолжать работу, поэтому жителям Украины нужно учиться экономить и сокращать потребление.

"Мы должны понимать, что ситуация с экономией с нами надолго, — заявил он. — В энергетической системе много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся".

На изготовление поврежденного оборудования может уйти от нескольких месяцев до года. Гражданам придется жить в текущих условиях как минимум несколько месяцев до тех пор, пока не будет отражены все атаки.

Напомним, что у ВСУ нет средств ПРО для борьбы с иранскими ракетами, но решение ищут. Украинские специалисты из зенитно-ракетных войск считают, что лучшая защита против ракет Ирана – уничтожение их на складах.

Ранее Фокус сообщал, что состоялся новый разговор главы Пентагона с Сергеем Шойгу. После этой беседы Остин тут же связался с Алексеем Резниковым.