Режим економії світла в Україні надовго — Центр досліджень енергетики

За словами керівника центру Олександра Харченка, виготовлення пошкодженого обладнання займає від кількох місяців до року. На сьогодні пошкоджено приблизно 30-40% енергетичної інфраструктури України.

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Олександр Харченко, який очолює Центр досліджень енергетики, заявив, що жити в умовах економії електроенергії доведеться протягом щонайменше кількох місяців. Пояснюється це тим, що швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру не вдається. Про це повідомляє Media Center Ukraine — Ukrinform.

За словами Харченка, ремонтні роботи тривають цілодобово, оскільки пошкоджено велику кількість трансформаторних підстанцій.

За його словами, "Укренерго" обмежує споживачів електроенергії для того, щоб система взагалі могла продовжувати роботу, тому жителям України потрібно вчитися економити та скорочувати споживання.

"Ми повинні розуміти, що ситуація з економією з нами надовго, — заявив він. — В енергетичній системі багато обладнання, яке швидко та повноцінно відновити не вдасться".

На виготовлення пошкодженого обладнання може піти від кількох місяців до року. Громадянам доведеться жити в поточних умовах щонайменше кілька місяців доти, доки не будуть відбиті всі атаки.

Нагадаємо, що ЗСУ не має засобів ПРО для боротьби з іранськими ракетами, але рішення шукають. Українські фахівці із зенітно-ракетних військ вважають, що найкращий захист проти ракет Ірану — знищення їх на складах.

Раніше Фокус повідомляв, що відбулася нова розмова глави Пентагону із Сергієм Шойгу. Після цієї розмови Остін одразу ж зв'язався з Олексієм Резніковим.