Состоялся новый разговор главы Пентагона с Шойгу: о чем шла речь

Известно, что это уже второй разговор между Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу с момента вторжения РФ в Украину. Также в Пентагоне уточнили – сразу после этого министр обороны США созвонился с Алексеем Резниковым.

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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в пятницу, 21 октября, поговорил по телефону сначала с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а после — с украинским руководителем профильного министерства Алексеем Резниковым. Информация об этом появилась на официальном сайте Пентагона.

О чем глава Пентагона говорил с Шойгу

Остин и Шойгу обсудили важность поддержания линий коммуникаций между ведомствами "в условиях продолжающейся войны России против Украины".

Заметим, что это — уже второй разговор министра обороны США со своим российским коллегой, который произошел после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Первый раз глава Пентагона созвонился с Шойгу в мае этого года.

Разговор Остина с Резниковым: что известно

По информации Пентагона, сразу после телефонного разговора с российским министром обороны Ллойд Остин поговорил с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

В разговоре глава Пентагона подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке Украины, котороая сейчас противостоит российской агрессии.

Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем.

Под конец разговора, два лидера договорились и дальше продолжать держать тесную связь и сотрудничать в сфере обеспечения военной мощности и безопасности Украины.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил о том, что ожидает продолжения контрнаступления украинских военных зимой. Ллойд Остин не поскупился на похвалу ВСУ и пообещал, что украинские союзники будут давать Украине необходимое для защиты страны оружие, пока в нем будут нуждаться.

Кроме того, в Пентагоне ответили на готовность к ядерным сценариям РФ. Запад уже предупреждал Москву о мощном военном ответе в случае применения ядерного оружия в Украине. Бригадный генерал Пэт Райдер добавил, что потенциал США по ядерному сдерживанию надежен и существует не один год.