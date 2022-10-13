"Мы ожидаем, что украинское контрнаступление продолжится зимой", — глава Пентагона

Ллойд Остин не поскупился на похвалу ВСУ и пообещал, что украинские союзники будут давать Украине необходимое для защиты страны оружие, пока в нем будут нуждаться.

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После окончания шестого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн", министр обороны США Ллойд Остин констатировал, что в Пентагоне ожидают продолжения украинского контрнаступления зимой.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе территорию и быть эффективной на поле боя. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все, что необходимо для эффективной работы, — сказал Остин. — Совсем недавно мы видели, что украинцы очень эффективны как на востоке, так и на юге, поскольку они отняли у русских довольно много территории. Таким образом, мы можем ожидать, что этот тип деятельности будет продолжаться всю зиму".

Запад нарастит производство оружия

По словам главы Пентагона, ВСУ смогли изменить динамику войны и перехватить инициативу у российской армии в том числе благодаря системам HIMARS. Поэтому украинские союзники будут стараться быстрее передавать украинцам оружие и технику. Он пообещал, что поддержка будет долгосрочной.

"Контактная группа подчеркнула наше общее стремление продолжать снабжать защитников Украины возможностями, которые им понадобятся в предстоящие трудные недели, месяцы и годы", — отметил Ллойд Остин.

Поэтому Запад намерен активизировать промышленные базы, чтобы запустить производство систем для защиты Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уточнил, что сейчас союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств ПВО, пушечной и реактивной артиллерии, танков, БМП и БТР.

"Эти системы и боеприпасы для них имеют решающее значение для продолжения борьбы Украины. И они используют это оружие очень хорошо", — подчеркнул Милли.

Как сообщалось, во время встречи в формате "Рамштайн" Украине пообещали предоставить РСЗО MARS II и артиллерийские установки PzH 2000 уже через несколько недель.

Напомним, украинские чиновники перед встречей контактной группы объявили, что намерены добиваться усиления системы ПВО страны.