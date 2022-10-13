"Ми очікуємо, що український контрнаступ триватиме взимку", — голова Пентагону

Ллойд Остін не поскупився на похвалу ЗСУ та пообіцяв, що українські союзники даватимуть Україні необхідну для захисту країни зброю, доки вона буде потрібна.

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Після закінчення шостого засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "формат Рамштайн", міністр оборони США Ллойд Остін констатував, що в Пентагоні очікують продовження українського контрнаступу взимку.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі територію та бути ефективною на полі бою. Ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що в них є все, що необхідно для ефективної роботи, — сказав Остін. — Зовсім недавно ми бачили, що українці дуже ефективні як на сході, так і на півдні, оскільки вони відібрали в росіян досить багато території. Отже, ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму".

Захід наростить виробництво зброї

За словами глави Пентагону, ЗСУ змогли змінити динаміку війни та перехопити ініціативу в російської армії в тому числі завдяки системам HIMARS. Тому українські союзники намагатимуться швидше передавати українцям зброю і техніку. Він пообіцяв, що підтримка буде довгостроковою.

"Контактна група підкреслила наше спільне прагнення продовжувати надавати захисникам України можливості, які їм знадобляться в майбутні важкі тижні, місяці та роки", — зазначив Ллойд Остін.

Тому Захід має намір активізувати промислові бази, щоби запустити виробництво систем для захисту України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі уточнив, що зараз союзники зосередилися на наданні Україні коштів ППО, гарматної та реактивної артилерії, танків, БМП і БТР.

"Ці системи та боєприпаси для них мають вирішальне значення для продовження боротьби України. І вони використовують цю зброю дуже добре", — наголосив Міллі.

Як повідомлялося, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україні пообіцяли надати РСЗВ MARS II і артилерійські установки PzH 2000 вже за кілька тижнів.

Нагадаємо, українські чиновники перед зустріччю контактної групи оголосили, що мають намір добиватися посилення системи ППО країни.