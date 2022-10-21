Відбулася нова розмова глави Пентагону із Шойгу: про що йшлося

Відомо, що це вже друга розмова між Ллойдом Остіном і Сергієм Шойгу з моменту вторгнення РФ в Україну. Також у Пентагоні уточнили — одразу після цього міністр оборони США зателефонував Олексію Резнікову.

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Глава Міністерства оборони США Ллойд Остін у п'ятницю, 21 жовтня, поговорив по телефону спочатку з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, а потім — з українським керівником профільного міністерства Олексієм Резніковим. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Пентагону.

Про що глава Пентагону говорив із Шойгу

Остін і Шойгу обговорили важливість підтримки ліній комунікацій між відомствами "в умовах війни Росії проти України, що триває".

Зауважимо, що це вже друга розмова міністра оборони США зі своїм російським колегою, яка сталася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Перший раз глава Пентагону зателефонував Шойгу в травні цього року.

Розмова Остіна з Резніковим: що відомо

За інформацією Пентагону, одразу після телефонної розмови з російським міністром оборони Ллойд Остін поговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

У розмові глава Пентагону підтвердив непохитну відданість США підтримці України, яка зараз протистоїть російській агресії.

Остін наголосив на незмінній підтримці міжнародної спільноти у зміцненні потужної сили України та збереженні спроможності України захищати себе в майбутньому.

Під кінець розмови два лідери домовилися й надалі продовжувати тримати тісний зв'язок і співпрацювати у сфері гарантування військової потужності та безпеки України.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив про те, що очікує на продовження контрнаступу українських військових узимку. Ллойд Остін не поскупився на похвалу ЗСУ та пообіцяв, що українські союзники даватимуть Україні необхідну для захисту країни зброю, доки її потребуватимуть.

Крім того, в Пентагоні відповіли на готовність до ядерних сценаріїв РФ. Захід уже попереджав Москву про потужну військову відповідь у разі застосування ядерної зброї в Україні. Бригадний генерал Пет Райдер додав, що потенціал США щодо ядерного стримування надійний та існує не один рік.