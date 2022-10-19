"Стоїмо на варті 24/7": у Пентагоні відповіли на готовність до ядерних сценаріїв РФ

Захід уже попереджав Москву про потужну військову відповідь у разі застосування ядерної зброї в Україні. Бригадний генерал Пет Райдер додав, що потенціал США щодо ядерного стримування надійний і існує не один рік.

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Сполучені Штати заявили про повну готовність до ядерних сценаріїв Росії, Пентагон уважно стежить за ситуацією. Про це сказав на брифінгу представник американського Міноборони, бригадний генерал Пет Райдер.

"Як казав міністр оборони Ллойд Остін та інші, таке брязкання ядерною зброєю безрозсудне та безвідповідальне, особливо з урахуванням ситуації з безпекою в цьому та в інших регіонах. За цією темою ми продовжуватимемо уважно стежити", — зауважив Райдер.

Водночас Пентагон поки не бачить нічого, що свідчило б про рішення РФ застосувати ядерну зброю.

"Інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не вдаватимуся в подробиці. Можу сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, 7 днів на тиждень і готові до реакції", — наголосив генерал.

Райдер заявив про надійний потенціал США для стратегічного стримування, який існує багато років. Цей потенціал накопичений у результаті співпраці із союзниками по всьому світу, підсумував військовий.

Зазначимо, що Росія не попереджала Штати про майбутні ядерні навчання, які очікуються найближчим часом. Москва може виконати випробувальний пуск ракет у межах навчань стратегічних ядерних сил "Грім".

Німецькі спецслужби попереджають про можливе застосування РФ ядерної зброї, адже її президент Володимир Путін має таке право.

Країни НАТО розпочали навчання Steadfast Noon, у яких беруть участь 14 країн і до 60 літаків. Військові відпрацюють застосування сил ядерного стримування.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель раніше попереджав Росію про потужну військову відповідь Заходу на застосування ядерної зброї в Україні.