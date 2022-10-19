"Стоим на страже 24/7": в Пентагоне ответили на готовность к ядерным сценариям РФ

Запад уже предупреждал Москву о мощном военном ответе в случае применения ядерного оружия в Украине. Бригадный генерал Пэт Райдер добавил, что потенциал США по ядерному сдерживанию надежен и существует не один год.

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Соединенные Штаты заявили о полной готовности к ядерным сценариям России, Пентагон внимательно следит за ситуацией. Об этом сказал на брифинге представитель американского Минобороны, бригадный генерал Пэт Райдер.

"Как говорил министр обороны Ллойд Остин и другие, такое бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно, особенно с учетом ситуации с безопасностью в этом и в других регионах. За этой темой мы будем продолжать пристально следить", — заметил Райдер.

Между тем, Пентагон пока не видит ничего, что свидетельствовало бы о решении РФ применить ядерное оружие.

"Другие сообщали, что будут последствия, но я не будут вдаваться в подробности. Могу сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и готовы к реакции", — подчеркнул генерал.

Райдер заявил о надежном потенциале США для стратегического сдерживания, который существует много лет. Этот потенциал накоплен в результате сотрудничества с союзниками по всему миру, подытожил военный.

Отметим, что Россия не предупреждала Штаты о грядущих ядерных учениях, которые ожидаются в ближайшее время. Москва может выполнить испытательный пуск ракет в рамках учений стратегических ядерных сил "Гром".

Немецкие спецслужбы предупреждают о возможном применении РФ ядерного оружия, ведь у ее президента Владимира Путина остается такое право.

Страны НАТО начали учения Steadfast Noon, в которых участвуют 14 стран и до 60 самолетов. Военные отработают применение сил ядерного сдерживания.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее предупреждал Россию о мощном военном ответе Запада на применение ядерного оружия в Украине.