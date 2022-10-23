Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну, — Міненерго

Втрати у вітряній енергетиці становлять 90%, а енергії, що виробляється сонячними батареями, поменшало майже на 50%, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Україна майже повністю втратила можливості генерувати енергію за допомогою вітру, а втрати в сонячній енергетиці становлять до 50%. Причиною цього стала повномасштабна війна РФ проти України і, зокрема, окупація російськими військами південних регіонів країни. Про це в ефірі каналу "Ми — Україна" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зелена енергетика — галузь енергетики, яка постраждала найбільше. На півдні основна частина. Ми втратили десь 90% вітру та приблизно 40-50% сонця. Це, безумовно, величезні втрати", — зазначив чиновник.

Водночас глава Міненерго заявив, що Україна з точки зору "зеленої енергетики" має великий потенціал — зокрема це стосується вітряної енергетики. Цей потенціал буде реалізований, запевнив Галущенко, додавши, що в цьому зацікавлені й інші країни Європи.

"11% усієї енергетики до початку повномасштабної війни становила саме зелена енергетика. На 30-й рік — [планували] як мінімум 25%. Після перемоги з урахуванням тих руйнувань, яких було завдано, ми, може, ще по-іншому подивимося та збільшимо цей відсоток", — додав міністр.

[ + – ] Герман Галущенко: "Зелена енергетика — галузь енергетики, яка постраждала найбільше"

Нагадаємо, раніше в Центрі досліджень енергетики заявили, що українцям жити в умовах економії електроенергії на тлі регулярних обстрілів інфраструктури військами РФ доведеться протягом щонайменше кількох місяців.

Також ми писали, що сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення можливості електропостачання у регіонах, які постраждали від ракетних ударів російських Збройних Сил 22 жовтня.