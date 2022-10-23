У всіх регіонах України відновили можливість подачі електроенергії, — Зеленський

Президент прозвітував про успішне відновлення об'єктів інфраструктури, які були пошкоджені ракетним ударом військ РФ 22 жовтня.

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У всіх регіонах, які постраждали від вчорашньої ракетної атаки з боку Збройних сил РФ, відновлено можливість подачі електроенергії. Про це під час вечірнього звернення у неділю, 23 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже можемо відзвітувати про те, що у всіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість електропостачання. Я дякую кожному і кожній, хто працював без перерви, щоб дати людям світло", — сказав глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що у багатьох українських містах та районах енергетичним компаніям доводиться запроваджувати графіки відключення світла, щоб у всіх людей на території України був доступ до енергії в умовах, коли виробляти її у достатньому обсязі неможливо.

"Відновити зруйновані енергооб'єкти значно довша і складніша справа, але згодом ми забезпечимо і це. Це потрібно пройти. Потрібно дуже свідомо споживати електрику", — закликав президент.

Також Зеленський звернувся до глав громад та мерів міст із проханням контролювати зовнішнє освітлення в умовах необхідності економити електроенергію.

[ + – ] Володимир Зеленський: "Я дякую кожному та кожній, хто працював без перерви, щоб дати людям світло"

Нагадаємо, вчора заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що в результаті атаки противника 22 жовтня без електрики залишилося майже 1,5 мільйона домогосподарств.

Зокрема, після ракетного удару ЗС РФ світло в суботу зникло у Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

Також Фокус писав про графік відключення світла у Києві.