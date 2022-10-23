Во всех регионах Украины восстановили возможность подачи электроэнергии, — Зеленский

Президент отчитался об успешном восстановлении объектов инфраструктуры, которые были повреждены ракетным ударом войск РФ 22 октября.

Related video

Во всех регионах, пострадавших от вчерашней ракетной атаки со стороны Вооруженных сил РФ, восстановлена возможность подачи электроэнергии. Об этом в ходе вечернего обращения в воскресенье, 23 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня уже можем отчитаться о том, что во всех наших регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, возобновлена техническая возможность электроснабжения. Я благодарю каждого и каждую, кто работал без перерыва, чтобы дать людям свет", — сказал глава государства.

В то же время Зеленский признал, что во многих украинских городах и районах энергетическим компаниям приходится вводить графики отключения света, чтобы у всех людей на территории Украины был доступ к энергии в условиях, когда производить ее в достаточном объеме невозможно.

"Восстановить разрушенные энергообъекты значительно более долгое и сложное дело, но со временем мы обеспечим и это. Это нужно пройти. Нужно очень сознательно потреблять электрику", — призвал президент.

Также Зеленский обратился к главам громад и мэрам городов с просьбой контролировать наружное освещение в условиях необходимости экономить электроэнергию.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Я благодарю каждого и каждую, кто работал без перерыва, чтобы дать людям свет"

Напомним, вчера заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в результате атаки противника 22 октября без электричества остались почти 1,5 миллиона домохозяйств.

В частности, после ракетного удара ВС РФ свет в субботу пропал в Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Также Фокус писал о графике отключения света в Киеве.