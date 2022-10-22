Почти 1,5 млн абонентов остались без света из-за ракетного обстрела Украины, – ОП

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, перебои с электроснабжением начались в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

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В результате российского обстрела Украины 22 октября без электричества остались почти 1,5 миллиона домохозяйств. Об этом на своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По информации ОП, в Хмельницкой области без света остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Кировоградской – 61 913, в Одесской – 10 5. Ремонтные бригады пытаются устранить повреждения на объектах энергетической инфраструктуры, но сколько времени займут работы, пока неизвестно.

Кирилл Тимошенко пообещал, что скоро электроснабжение будет восстановлено, но призвал украинцев экономить расход энергии. Он добавил, что силам противовоздушной обороны сегодня удалось сбить над Украиной 18 российских ракет, которые потенциально могли нанести украинской энергосистеме еще больший ущерб.

22 октября Россия устроила массированный удар по городам Украины. В результате в населенных пунктах в Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях пропал свет. Появилась также информация о попадании ракеты в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что таким образом Россия пытается создать ВСУ проблемы в тылу и остановить освобождение оккупированных территорий.

До этого Кирилл Тимошенко предупредил украинцев об отключении света, отопления и воды в результате российских ударов. По его словам, в энергосистеме сложилась критическая ситуация, ведь регионы зависят друг от друга, поэтому жителям страны стоит готовиться.

Компания ДТЭК опубликовала новый график веерных отключения электроэнергии в Украине. В "Укрэнерго" объяснили, что руководству предприятия пришлось отдать приказ поэтапно отключать свет в центральных регионах из-за значительного увеличения потребления энергии.