Майже 1,5 млн абонентів залишилися без світла через ракетний обстріл України, – ОП

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, перебої з електропостачанням почалися у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

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Внаслідок російського обстрілу України 22 жовтня без електрики залишилося майже 1,5 мільйона домогосподарств. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією ОП, у Хмельницькій області без світла залишилося 672 тисячі абонентів, у Миколаївській — 188 400, у Волинській області — 102 000, у Черкаській — 242 000, у Рівненській — 174 790, у Кіровоградській — 61 913, в Одеській — 10 500. Ремонтні бригади намагаються усунути пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури, але скільки часу займуть роботи, поки що невідомо.

Кирило Тимошенко пообіцяв, що скоро електропостачання буде відновлено, але закликав українців заощаджувати витрати енергії. Він додав, що силам протиповітряної оборони сьогодні вдалося збити над Україною 18 російських ракет, які потенційно могли завдати українській енергосистемі ще більших збитків.

22 жовтня Росія влаштувала масований удар по містах України. В результаті у населених пунктах у Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях зникло світло. З'явилася також інформація про влучення ракети в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що таким чином Росія намагається створити ЗСУ проблеми у тилу та зупинити звільнення окупованих територій.

До цього Кирило Тимошенко попередив українців про відключення світла, опалення та води внаслідок російських ударів. За його словами, в енергосистемі склалася критична ситуація, адже регіони залежать один від одного, тож жителям країни варто готуватися.

Компанія ДТЕК опублікувала новий графік віялових відключень електроенергії в Україні. В "Укренерго" пояснили, що керівництву підприємства довелося наказати поетапно відключати світло в центральних регіонах через значне збільшення споживання енергії.