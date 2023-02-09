Дефицит внешней торговли. Экс-глава Совета Нацбанка назвал новый фактор, влияющий на курс гривны

НБУ увеличил продажу иностранной валюты из резервов до 778 млн долларов для сбалансирования рынка. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в украинские предприятия — валютные резервы держатся в основном за счет валютных вливаний Запада.

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В Украине увеличивается спрос на иностранную валюту у клиентов банков на межбанковском валютном рынке. Такое положение дел влияет на курс гривны к другим валютам, написал в Facebook бывший глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

НБУ, по оценкам Данилишина, на прошлой неделе увеличил чистую продажу иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн долларов. Неделей ранее этот показатель был на уровне 664 млн долларов.

Спрос на иностранную валюту растет из-за дефицита внешней торговли товарами и услугами — в 2022 году он составил почти 24 млрд долларов, в том числе в декабре – почти 4 млрд долларов.

Общий профицит текущего счета в 2022 году, по статистике экс-главы Совета НБУ, находился в пределах 8,6 млрд долларов и поддерживался зарубежными переводами. Основная статья — оплата труда (13,5 млрд долларов) и транши международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов).

Инвесторы не спешат нести деньги

Инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину. В прошлом году прямые иностранные инвестиции составили лишь 0,6 млрд долларов, приводит статистику Данилишин.

Вложения обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов (655 млн долларов) и новыми прямыми инвестициями в предприятия (525 млн долларов). Все это позволило компенсировать сокращение задолженности предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами на 608 млн долларов.

Благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, валютные резервы Украины в январе выросли на 5% по сравнению с декабрем 2022 года. К 1 февраля текущего года они составили 29,9 млрд долларов.

В январе на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4,3 млрд долларов. Из этой суммы 3,3 млрд долларов передал Европейский Союз, а 1 млрд. долларов – Соединенные Штаты через трастовый фонд Всемирного банка.

Еще 71,6 млн долларов поступило от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Чистая продажа валюты НБУ в январе составила около 3 млрд долларов.

Курс доллара в Украине на 9 февраля

Нацбанк 9 февраля установил курс доллара на уровне 36,56 гривен. Украинские банки продают доллар по следующему курсу:

ПриватБанк — 39,45 – 39,95 грн/долл;

Ощадбанк — 39,70 – 40,55 грн/долл;

Райффайзен Банк — 99,70 – 40,45 грн/долл;

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,30 грн/долл;

ПУМБ — 39,75 грн – 40,75 грн/долл.

Напомним, что в январе член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский озвучивал прогноз по курсу доллара на 2023 год. В Украине курс доллара не должен превысить отметку 42 гривны.

Нацбанк прогнозировал замедление инфляции в Украине в 2023 году. Этому способствует последовательная экономическая политика и поддержка международных партнеров, говорили финансисты.