Дефіцит зовнішньої торгівлі. Ексглава Ради Нацбанку назвав новий фактор, який впливає на курс гривні

НБУ збільшив продаж іноземної валюти з резервів до 778 млн доларів для збалансування ринку. Інвестори не поспішають вкладати гроші в українські підприємства — валютні резерви тримаються переважно за рахунок валютних вливань Заходу.

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В Україні росте попит на іноземну валюту у клієнтів банків на міжбанківському валютному ринку. Такий стан справ впливає на курс гривні щодо інших валют, написав у Facebook колишній голова Ради Нацбанку України (НБУ) Богдан Данилишин.

НБУ, за оцінками Данилишина, минулого тижня збільшив чистий продаж іноземної валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів. За тиждень раніше цей показник був на рівні 664 млн доларів.

Попит на іноземну валюту росте через дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами — у 2022 році він становив майже 24 млрд доларів, зокрема у грудні — майже 4 млрд доларів.

Загальний профіцит поточного рахунку в 2022 році, за статистикою ексглави Ради НБУ, перебував у межах 8,6 млрд доларів і підтримувався закордонними переказами. Основна стаття — оплата праці (13,5 млрд доларів) та транші міжнародної фінансової допомоги (майже 26 млрд доларів).

Інвестори не поспішають нести гроші

Інвестори не поспішають вкладати гроші в Україну. У минулому році прямі іноземні інвестиції становили лише 0,6 млрд доларів, наводить статистику Данилишин.

Вкладення забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів (655 млн доларів) та новими прямими інвестиціями у підприємства (525 млн доларів). Все це дозволило компенсувати скорочення заборгованості підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами на 608 млн доларів.

Завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, валютні резерви України в січні зросли на 5% порівняно з груднем 2022 року. До 1 лютого поточного року вони становили 29,9 млрд доларів.

У січні на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,3 млрд доларів. З цієї суми 3,3 млрд доларів передав Європейський Союз, а 1 млрд доларів — Сполучені Штати через трастовий фонд Світового банку.

Ще 71,6 млн доларів надійшло від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Чистий продаж валюти НБУ в січні склав приблизно 3 млрд доларів.

Курс долара в Україні на 9 лютого

Нацбанк 9 лютого встановив курс долара на рівні 36,56 гривень. Українські банки продають долар за таким курсом:

ПриватБанк — 39,45–39,95 грн/дол;

Ощадбанк — 39,70–40,55 грн/дол;

Райффайзен Банк — 99,70–40,45 грн/дол;

"Укрексімбанк" — 39,80–40,30 грн/дол;

ПУМБ — 39,75 грн–40,75 грн/дол.

Нагадаємо, що в січні член парламентського комітету з економічного розвитку Олександр Маріковський озвучував прогноз щодо курсу долара на 2023 рік. В Україні курс долара не повинен перевищити позначки 42 гривні.

Нацбанк прогнозував уповільнення інфляції в Україні у 2023 році. Цьому сприяє послідовна економічна політика та підтримка міжнародних партнерів, говорили фінансисти.