Жизнь стала еще дороже: как в Украине изменились цены в начале 2023 года

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, но в годовом измерении затормозилась с 26,6% до 26%.

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В Украине в период с января 2022 года по январь 2023 цены выросли на 26%. Больше всего подорожал транспорт — на 41%. Из еды больше более дорогими стали фрукты и яйца — на 73%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились цены на еду за год

Дороже всего украинцам теперь обходится покупка фруктов, которые подорожали сразу на 77%. Уже традиционно в списке самых дорогих продуктов находятся и яйца. Они в целом за год подорожали на 73,3%.

Обновились цены на рыбу и продукты из рыбы – на 45,5%. И еще:

овощи – подорожали 34%;

сахар – 31,8%;

масло – 29,1%;

хлеб и хлебопродукты – 28,8%;

макаронные изделия – 27,2%;

творог и (мягкий) творог – 24,8%;

мясо и мясопродукты – 24,1%;

хлеб – 21,5%;

молоко – 19,3%;

масло подсолнечное – 15,6%.

Кроме того, по сравнению с 2022 годом украинцы более чем на 20% дороже платят за:

алкогольные напитки и табачные изделия;

здравоохранение;

рестораны и гостиницы.

Как менялись цены в течение последнего месяца

По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:

пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;

коммуналка – на 0,1%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;

здравоохранение – на 1,2%;

связь – на 1%;

отдых и культура – на 0,4%;

образование – на 1,1%;

рестораны и гостиницы – на 1,6%;

разные товары и услуги – на 1,8%.

Но кое-что и подешевело. Например:

транспорт на 0,1%;

одежда и обувь – на 5,1%.

Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем. Также Фокус узнал, что будет с тарифами на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.