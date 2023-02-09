Жизнь стала еще дороже: как в Украине изменились цены в начале 2023 года
В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, но в годовом измерении затормозилась с 26,6% до 26%.
В Украине в период с января 2022 года по январь 2023 цены выросли на 26%. Больше всего подорожал транспорт — на 41%. Из еды больше более дорогими стали фрукты и яйца — на 73%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Как изменились цены на еду за год
Дороже всего украинцам теперь обходится покупка фруктов, которые подорожали сразу на 77%. Уже традиционно в списке самых дорогих продуктов находятся и яйца. Они в целом за год подорожали на 73,3%.
Обновились цены на рыбу и продукты из рыбы – на 45,5%. И еще:
- овощи – подорожали 34%;
- сахар – 31,8%;
- масло – 29,1%;
- хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
- макаронные изделия – 27,2%;
- творог и (мягкий) творог – 24,8%;
- мясо и мясопродукты – 24,1%;
- хлеб – 21,5%;
- молоко – 19,3%;
- масло подсолнечное – 15,6%.
Кроме того, по сравнению с 2022 годом украинцы более чем на 20% дороже платят за:
- алкогольные напитки и табачные изделия;
- здравоохранение;
- рестораны и гостиницы.
Как менялись цены в течение последнего месяца
По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:
- пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;
- коммуналка – на 0,1%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;
- здравоохранение – на 1,2%;
- связь – на 1%;
- отдых и культура – на 0,4%;
- образование – на 1,1%;
- рестораны и гостиницы – на 1,6%;
- разные товары и услуги – на 1,8%.
Но кое-что и подешевело. Например:
- транспорт на 0,1%;
- одежда и обувь – на 5,1%.
Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем. Также Фокус узнал, что будет с тарифами на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.