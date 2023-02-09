Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Жизнь стала еще дороже: как в Украине изменились цены в начале 2023 года

Цены в Украине, инфляция
Фото: sud.ua | Что происходит с ценами в Украине в начале 2023 года

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, но в годовом измерении затормозилась с 26,6% до 26%.

Related video

В Украине в период с января 2022 года по январь 2023 цены выросли на 26%. Больше всего подорожал транспорт — на 41%. Из еды больше более дорогими стали фрукты и яйца — на 73%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились цены на еду за год

Дороже всего украинцам теперь обходится покупка фруктов, которые подорожали сразу на 77%. Уже традиционно в списке самых дорогих продуктов находятся и яйца. Они в целом за год подорожали на 73,3%.

Обновились цены на рыбу и продукты из рыбы – на 45,5%. И еще:

  • овощи – подорожали 34%;
  • сахар – 31,8%;
  • масло – 29,1%;
  • хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
  • макаронные изделия – 27,2%;
  • творог и (мягкий) творог – 24,8%;
  • мясо и мясопродукты – 24,1%;
  • хлеб – 21,5%;
  • молоко – 19,3%;
  • масло подсолнечное – 15,6%.

Кроме того, по сравнению с 2022 годом украинцы более чем на 20% дороже платят за:

  • алкогольные напитки и табачные изделия;
  • здравоохранение;
  • рестораны и гостиницы.

Как менялись цены в течение последнего месяца

По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:

  • пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;
  • коммуналка – на 0,1%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;
  • здравоохранение – на 1,2%;
  • связь – на 1%;
  • отдых и культура – на 0,4%;
  • образование – на 1,1%;
  • рестораны и гостиницы – на 1,6%;
  • разные товары и услуги – на 1,8%.

Но кое-что и подешевело. Например:

  • транспорт на 0,1%;
  • одежда и обувь – на 5,1%.

Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем. Также Фокус узнал, что будет с тарифами на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.