Життя стало ще дорожчим: як в Україні змінилися ціни на початку 2023 року

У січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, але у річному вимірі загальмувалась з 26,6% до 26%.

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В Україні в період із січня 2022 року по січень 2023 року ціни зросли на 26%. Найбільше подорожчав транспорт – на 41%. З їжі дорожчими стали фрукти та яйця — на 73%. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися ціни на їжу за рік

Найдорожче українцям тепер коштує купівля фруктів, які подорожчали відразу на 77%. Вже традиційно у списку найдорожчих продуктів перебувають і яйця. Вони загалом за рік подорожчали на 73,3%.

Оновилися ціни на рибу та продукти з риби – на 45,5%. І ще:

овочі – подорожчали на 34%;

цукор – 31,8%;

олія – 29,1%;

хліб та хлібопродукти – 28,8%;

макаронні вироби – 27,2%;

сир та (м'який) сир – 24,8%;

м'ясо та м'ясопродукти – 24,1%;

хліб – 21,5%;

молоко – 19,3%;

олія соняшникова – 15,6%.

Крім того, порівняно з 2022 роком, українці більш ніж на 20% дорожче платять за:

алкогольні напої та тютюнові вироби;

охорону здоров'я;

ресторани та готелі.

Як змінювалися ціни протягом останнього місяця

За даними Держстату, з грудня 2022 року по січень 2023 року сильних змін у цінах не було. Загалом вартість продуктів, товарів та послуг подорожчала лише на 0,8%. Наприклад:

харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,4%;

алкогольні напої, тютюнові вироби – 0,8%;

комуналка – на 0,1%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – на 0,7%;

охорона здоров'я – на 1,2%;

зв'язок – на 1%;

відпочинок та культура – на 0,4%;

освіта – на 1,1%;

ресторани та готелі – на 1,6%;

різні товари та послуги – на 1,8%.

Але дещо подешевшало. Наприклад:

транспорт на 0,1%;

одяг та взуття – на 5,1%.

Раніше Фокус аналізував, які продукти найпомітніше подорожчали у 2022 році та робив прогнози щодо динаміки цін у 2023-му. Також Фокус дізнався, що буде з тарифами на електроенергію та природний газ, а також, як можуть змінитись у 2023 році ціни на бензин, автогаз та дизельне паливо.