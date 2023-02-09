Життя стало ще дорожчим: як в Україні змінилися ціни на початку 2023 року
У січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, але у річному вимірі загальмувалась з 26,6% до 26%.
В Україні в період із січня 2022 року по січень 2023 року ціни зросли на 26%. Найбільше подорожчав транспорт – на 41%. З їжі дорожчими стали фрукти та яйця — на 73%. Про це свідчать дані Держстату.
Як змінилися ціни на їжу за рік
Найдорожче українцям тепер коштує купівля фруктів, які подорожчали відразу на 77%. Вже традиційно у списку найдорожчих продуктів перебувають і яйця. Вони загалом за рік подорожчали на 73,3%.
Оновилися ціни на рибу та продукти з риби – на 45,5%. І ще:
- овочі – подорожчали на 34%;
- цукор – 31,8%;
- олія – 29,1%;
- хліб та хлібопродукти – 28,8%;
- макаронні вироби – 27,2%;
- сир та (м'який) сир – 24,8%;
- м'ясо та м'ясопродукти – 24,1%;
- хліб – 21,5%;
- молоко – 19,3%;
- олія соняшникова – 15,6%.
Крім того, порівняно з 2022 роком, українці більш ніж на 20% дорожче платять за:
- алкогольні напої та тютюнові вироби;
- охорону здоров'я;
- ресторани та готелі.
Як змінювалися ціни протягом останнього місяця
За даними Держстату, з грудня 2022 року по січень 2023 року сильних змін у цінах не було. Загалом вартість продуктів, товарів та послуг подорожчала лише на 0,8%. Наприклад:
- харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,4%;
- алкогольні напої, тютюнові вироби – 0,8%;
- комуналка – на 0,1%;
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – на 0,7%;
- охорона здоров'я – на 1,2%;
- зв'язок – на 1%;
- відпочинок та культура – на 0,4%;
- освіта – на 1,1%;
- ресторани та готелі – на 1,6%;
- різні товари та послуги – на 1,8%.
Але дещо подешевшало. Наприклад:
- транспорт на 0,1%;
- одяг та взуття – на 5,1%.
Раніше Фокус аналізував, які продукти найпомітніше подорожчали у 2022 році та робив прогнози щодо динаміки цін у 2023-му. Також Фокус дізнався, що буде з тарифами на електроенергію та природний газ, а також, як можуть змінитись у 2023 році ціни на бензин, автогаз та дизельне паливо.