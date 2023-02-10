Некоторых украинцев обязали декларировать доходы, полученные за границей: кого коснется

Украинские беженцы, воспользовавшиеся правом на временную защиту, должны задекларировать полученные за границей денежные выплаты как иностранный доход.

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Спасаясь от войны уезжали за границу, где многие страны Европы предлагали гражданам статус временной защиты. Благодаря этому украинцы получали денежную помощь от разных международных организаций. Но теперь украинцы, находящиеся за границей под статусом временной защиты и оформившие по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать этот доход, сообщает "РБК-Украина".

Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается.

Декларация выплат: что это значит

Некоторые украинцы внутри страны подают годовые декларации об имущественном положении и доходах. Например:

физические лица-предприниматели (ФЛП);

люди, которые получают налоговую скидку или приобрели имущество/получившие наследство, подлежащее налогообложению;

те, кто уехал за границу на постоянное проживание.

К последней категории украинцы со статусом временной защиты в дружественных государствах. Об этом сказано в статье 179 Налогового кодекса.

"Но существует исключение по налогообложению иностранных доходов. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов", — рассказала журналистам "РБК-Украина" юрист Марьяна Гавришко.

Поэтому украинские беженцы, воспользовавшиеся правом на временную защиту, должны задекларировать полученные за границей денежные выплаты как иностранный доход. Но налог и военный сбор с таких доходов изымать не будут, нужно отметить только получение таких средств как доход.

Как подать декларацию

Налоговый отчет можно подать онлайн в электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы Украины. Для этого нужно зайти в раздел "ЭК для граждан" и выбрать графу "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".

Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговые декларации подаются за базовый отчетный период. Он равен календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц, до 1 мая года, следующего за отчетным. Так, налоговую декларацию за 2022 год следует подать до 1 мая 2023 года.

Все суммы получаемых выплат в электронном бланке нужно вписать самостоятельно. Также придется вычислить общий доход.

Напомним, в Украине преподаватели, которые занимаются репетиторством, но не зарегистрированы как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Сделать это нужно до 1 августа 2023 года.

Также Фокус рассказывал, что украинцев планируют обязать платить еще один налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины.