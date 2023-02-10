Деяких українців зобов'язали декларувати доходи, одержані за кордоном: кого торкнеться

Українські біженці, які скористалися правом на тимчасовий захист, мають задекларувати отримані за кордоном грошові виплати як іноземний дохід.

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Рятуючись від війни виїжджали за кордон, де багато країн Європи пропонували громадянам статус тимчасового захисту. Завдяки цьому українці одержували грошову допомогу від різних міжнародних організацій. Але тепер українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту та оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані задекларувати цей дохід, повідомляє "РБК-Україна".

Річ у тому, що така грошова допомога вважається іноземним доходом, а отже, про її отримання треба звітувати податковій. Водночас жодних зборів чи податків на гроші не накладається.

Декларація виплат: що це означає

Деякі українці всередині країни подають річні декларації про майновий стан та доходи. Наприклад:

фізичні особи-підприємці (ФОП);

люди, які отримують податкову знижку або придбали майно/отримали спадщину, що підлягає оподаткуванню;

ті, хто виїхав за кордон на постійне проживання.

До останньої категорії українці зі статусом тимчасового захисту у дружніх державах. Про це йдеться у статті 179 Податкового кодексу.

"Але існує виняток з оподаткування іноземних доходів. Це стосується осіб та членів сім'ї першого ступеня спорідненості, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації та скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів", — розповіла журналістам "РБК-Україна" юристка Мар'яна Гавришко.

Тому українські біженці, котрі скористалися правом на тимчасовий захист, мають задекларувати отримані за кордоном грошові виплати як іноземний дохід. Але податок і військовий збір з таких доходів не вилучатимуть, слід зазначити лише отримання таких коштів як дохід.

Як подати декларацію

Податковий звіт можна подати онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України. Для цього потрібно зайти в розділ "ЕК для громадян" та обрати графу "Податкове право на майновий стан та доходи".

Згідно з Податковим кодексом України, податкові декларації подаються за базовий звітний період. Він дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, наступного за звітним. Так, податкову декларацію за 2022 рік слід подати до 1 травня 2023 року.

Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку потрібно вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід.

Нагадаємо, в Україні викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Зробити це потрібно до 1 серпня 2023 року.

Також Фокус розповідав, що українців планують зобов'язати сплачувати ще один податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних Сил України.