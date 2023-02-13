Николаевщине передали 64 тонны гуманитарной помощи, — Министерство энергетики

Энергетики получили более 8 км изолированного провода от Польши.

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Министерство энергетики Украины передало АО "Николаевоблэнерго" гуманитарную помощь от Польши. Оборудование поможет в ремонте на энергетических объектах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Спасибо польским партнерам за помощь Николаевской области, энергетические объекты которой ежедневно прицельно обстреливаются врагом", — заявил Герман Галущенко, министр энергетики Украины.

В груз на 64 тонны вошли опоры и более 8 км изолированного провода. Оборудование поможет в восстановлении инфраструктуры Николаевской области.

"Эти материалы помогут быстрее вернуть в дома жителей области свет и тепло", — пообещал Галущенко.

Это не первый гуманитарный груз для критической инфраструктуры Николаевской области. С 24 февраля 2022 года "Николаевоблэнерго" получило уже почти 400 тонн помощи.

Напомним, 11 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация с энергетикой в Харькове. "Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране", — сообщил глава НЭК Владимир Кудрицкий. Также в выходные велись работы по восстановлению объектов энергетики в Хмельницкой и Одесской областях, ведь в ходе массированного обстрела россияне повредили несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Ранее, 31 января 2023 года, Фокус публиковал видео из "тайных" убежищ для николаевских депутатов. Александр Сенкевич, городской голова Николаева, решил создать в разных районах города комнаты с бесперебойным интернетом и светом для нардепов. Это позволит участвовать в комиссиях и сессиях независимо от обстоятельств. Идея возникла из-за постоянной нехватки голосов для принятия решений.