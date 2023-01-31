Со Starlink и светом: в Николаеве появятся "секретные" убежища для депутатов (видео)

По словам мэра города, идею ему предоставил его коллега из Днепра Борис Филатов. Специальные убежища будут обеспечены бесперебойным доступом к интернету и электроэнергии.

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Депутаты Николаевского городского совета получат отдельные бомбоубежища в разных районах города. Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Сообщается, что именно мэр города решил создать секретные комнаты для депутатов, чтобы они могли принимать участие в комиссиях и сессиях когда угодно.

По словам Сенкевича, на пленарных заседаниях почти постоянно не хватает голосов, чтобы принимать решения. Так, после начала полномасштабного российского вторжения большинство сессий проходят в онлайн-формате. Однако далеко не всегда у депутатов получается зайти в интернет.

Сенкевич заявил, что идею о специальных комнатах для депутатов с бесперебойным доступом к электроэнергии и интернету ему дал мэр Днепра Борис Филатов.

"Разговаривал с главой города Днепра, он рассказал, что у них сессия горсовета проходит в гибридном формате. Я рассказал, что у нас иногда не хватает голосов для принятия решения, потому что у некоторых депутатов нет электричества или интернета. Он предложил обеспечить депутатов старлинком и местом, где бы они могли работать", — сказал Сенкевич.

Он отметил, что специальные комнаты будут оборудованы в четырех районах Николаева.

[ + – ] В Николаеве появятся "секретные" убежища для депутатов

Ранее Фокус писал, что мэру Броваров и сотрудникам исполкома вручили повестки во время заседания. Городской голова уточнил, что ранее уже получал повестку для уточнения личных данных и прохождения медкомиссии.

Еще напомним, что бойцам ВСУ уменьшили выплаты. С 1 февраля выплаты будут напрямую зависеть от местонахождения военных, а также сложности и специфики их боевых заданий. При этом минимальную зарплату для ВСУ, Нацгвардии и пограничников хотят закрепить на уровне 20,1 тысяч гривен.

Также сообщалось, что Украина поднялась в мировом рейтинге борьбы с коррупцией и заняла 116 место. В рейтинге "Индекс восприятия коррупции" наша страна получила 33 балла и разделила их с Алжиром, Анголой, Замбией, Монголией, Сальвадором и Филиппинами. Тем временем РФ получила 28 баллов и разместилась на 137 месте.