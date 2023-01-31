Зі Starlink і світлом: у Миколаєві з'являться "секретні" сховища для депутатів (відео)

За словами мера міста, ідею йому надав його колега з Дніпра Борис Філатов. Спеціальні сховища будуть забезпечені безперебійним доступом до інтернету й електроенергії.

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Депутати Миколаївської міської ради отримають окремі бомбосховища у різних районах міста. Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, пишуть НікВести.

Повідомляється, що саме мер міста вирішив створити секретні кімнати для депутатів, щоб вони могли брати участь у комісіях і сесіях будь-коли.

За словами Сєнкевича, на пленарних засіданнях майже постійно не вистачає голосів, аби ухвалювати рішення. Так, після початку повномасштабного російського вторгнення більшість сесій відбуваються в онлайн-форматі. Проте далеко не завжди депутатам вдається зайти в інтернет.

Сєнкевич заявив, що ідею про спеціальні кімнати для депутатів із безперебійним доступом до електроенергії та інтернету йому дав мер Дніпра Борис Філатов.

"Розмовляв із головою міста Дніпра, він розповів, що в них сесія міськради проходить у гібридному форматі. Я розповів, що в нас іноді не вистачає голосів для ухвалення рішення, тому що деякі депутати не мають електрики чи інтернету. Він запропонував забезпечити депутатів старлінком і місцем, де вони могли б працювати", — сказав Сєнкевич.

Він зазначив, що спеціальні кімнати буде обладнано в чотирьох районах Миколаєва.

[ + – ] У Миколаєві з'являться "секретні" сховища для депутатів

Раніше Фокус писав, що меру Броварів і співробітникам виконкому вручили повістки під час засідання. Міський голова уточнив, що раніше вже отримував повістку для уточнення особистих даних і проходження медкомісії.

Ще нагадаємо, що бійцям ЗСУ зменшили виплати. З 1 лютого виплати безпосередньо залежатимуть від місцезнаходження військових, а також складності та специфіки їх бойових завдань. При цьому мінімальну зарплату для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників хочуть закріпити на рівні 20,1 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що Україна піднялася у світовому рейтингу боротьби з корупцією та посіла 116 місце. У рейтингу "Індекс сприйняття корупції" наша країна отримала 33 бали та розділила їх з Алжиром, Анголою, Замбією, Монголією, Сальвадором та Філіппінами. Тим часом РФ отримала 28 балів і розмістилася на 137 місці.