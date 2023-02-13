Миколаївщині передали 64 тонни гуманітарної допомоги, — Міністерство енергетики

Енергетики отримали понад 8 км ізольованого проводу від Польщі.

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Міністерство енергетики України передало АТ "Миколаївобленерго" гуманітарну допомогу від Польщі. Обладнання допоможе в ремонті на енергетичних об’єктах. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Дякуємо польським партнерам за допомогу Миколаївській області, енергетичні об’єкти якої щодня прицільно обстрілюються ворогом", — заявив Герман Галущенко, міністр енергетики України.

До вантажу на 64 тонни увійшли опори та понад 8 км ізольованого проводу. Обладнання допоможе у відновленні інфраструктури Миколаївщини.

"Ці матеріали допоможуть швидше повернути в домівки жителів області світло і тепло", — пообіцяв Галущенко.

Це не перший гуманітарний вантаж для критичної інфраструктури Миколаївщини. З 24 лютого 2022 року "Миколаївобленерго" отримало вже майже 400 тонн допомоги.

Нагадаємо, 11 лютого в "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація з енергетикою у Харкові. "Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація з відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні", — повідомив голова НЕК Володимир Кудрицький. Також у вихідні велися роботи над відновленням об’єктів енергетики у Хмельницькій та Одеській областях, адже в ході масованого обстрілу росіяни пошкодили кілька теплових та гідроелектростанцій.

Раніше, 31 січня 2023 року, Фокус публікував відео з "таємних" сховищ для миколаївських депутатів. Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва, вирішив створити у різних районах міста кімнати з безперебійним інтернетом та світлом для нардепів. Це дозволить брати участь у комісіях та сесіях незалежно від обставин. Ідея виникла через постійну нестачу голосів для ухвалення рішень.