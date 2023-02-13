Почти 800 миллиардов евро: в Европе подсчитали, сколько потратили на борьбу с энергокризисом

Расходы, выделенные европейскими странами на борьбу с энергетическим кризисом, теперь сопоставимы с размерами фонда ЕС для восстановления после COVID-19.

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Страны Европейского Союза с сентября 2021 года потратили 792 млрд евро в качестве дотаций и помощи гражданам и компаниям на компенсацию от резкого подорожания энергии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные исследования аналитического центра Bruegel.

Отмечается, что ЕС выделил 681 млрд евро помощи для преодоления энергокризиса, Великобритания – 103 млрд евро, Норвегия — 8,1 млрд евро. Наибольшая сумма помощи была выделена правительством Германии — почти 270 млрд евро. Великобритания, Италия и Франция потратили примерно по 150 млрд евро.

При этом правительства стран ЕС, как правило, сосредотачивались на нецелевых мерах по сдерживанию розничных цен на энергию, таких как снижение НДС на бензин или ограничение розничных цен на электроэнергию.

В исследовании говорится, что расходы, выделенные европейскими странами на борьбу с энергетическим кризисом, теперь сопоставимы с размерами фонда ЕС для восстановления после COVID-19 в размере 750 млрд евро.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в январе 2023 года заявила, что Европе уже сейчас нужно готовиться к следующей зиме, ведь угроза энергетического кризиса все еще остается.

"Эту зиму мы уже продержимся. Но мы все еще в опасности. Теперь нам нужно подготовиться к следующей зиме", — отметила она.

Политик добавила, что предотвратить энергетический кризис зимой в 2023 году также помогли теплая погода и локдаун в Китае, за счет чего страна импортировала меньше ресурсов, и цены на них, соответственно, не повышались.

Фокус ранее писал, что на фоне энергокризиса Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план отключения части ускорителей элементарных частиц. Мощности организации потребляют около 200 мегаватт электроэнергии, в 3 раза больше, чем швейцарский город Женева.

Также напомним, что добыча нефти в России может прекратиться в 2023 году под давлением эмбарго Европейского союза и ограничения цен на нефть со стороны стран G7.