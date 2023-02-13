Майже 800 мільярдів євро: у Європі підрахували, скільки витратили на боротьбу з енергокризою

Витрати, виділені європейськими країнами на боротьбу з енергетичною кризою, тепер можна порівняти з розмірами фонду ЄС для відновлення після COVID-19.

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Країни Європейського Союзу з вересня 2021 року витратили 792 млрд євро як дотації та допомогу громадянам і компаніям на компенсацію від різкого подорожчання енергії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані дослідження аналітичного центру Bruegel.

Зазначається, що ЄС надав 681 млрд євро допомоги для подолання енергокризи, Велика Британія — 103 млрд євро, Норвегія — 8,1 млрд євро. Найбільшу суму допомоги було виділено урядом Німеччини — майже 270 млрд євро. Велика Британія, Італія і Франція витратили приблизно 150 млрд євро.

Водночас уряди країн ЄС зазвичай зосереджувалися на нецільових заходах зі стримування роздрібних цін на енергію, таких як зниження ПДВ на бензин або обмеження роздрібних цін на електроенергію.

У дослідженні йдеться, що витрати, виділені європейськими країнами на боротьбу з енергетичною кризою, тепер можна порівняти з розмірами фонду ЄС для відновлення після COVID-19 у розмірі 750 млрд євро.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у січні 2023 року заявила, що Європі вже зараз потрібно готуватися до наступної зими, адже загроза енергетичної кризи все ще залишається.

"Цю зиму ми вже протримаємося. Але ми все ще в небезпеці. Тепер нам потрібно підготуватися до наступної зими", — зазначила вона.

Політикиня додала, що запобігти енергетичній кризі взимку 2023 року також допомогли тепла погода та локдаун у Китаї, за рахунок чого країна імпортувала менше ресурсів, і ціни на них, відповідно, не підвищувалися.

Фокус раніше писав, що на тлі енергокризи Європейська організація ядерних досліджень розробляє план відключення частини прискорювачів елементарних частинок. Потужності організації споживають приблизно 200 мегават електроенергії, втричі більше, ніж швейцарське місто Женева.

Також нагадаємо, що видобуток нафти в Росії може припинитися у 2023 році під тиском ембарго Європейського союзу та обмеження цін на нафту з боку країн G7.