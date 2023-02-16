Российские солдаты начали воровать унитазы еще во время российского вторжения в Грузию, которое произошло в 2008 году, после начала большой войны против Украины история повторилась. Журналисты пишут, что в каждом пятом доме РФ до сих пор нет туалета.

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Страны Европейского союза в десятый пакет санкций, который будет приурочен к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, включат широкий запрет для экспорта в страну-агрессор. В частности, в Россию будет запрещено продавать унитазы, биде, сливные бачки и другую сантехнику, сообщает Euobserver.

Издание отмечает, что запрет на поставку унитазов в Россию станет символическим, поскольку президент Владимир Путин за время своего правления не сделал ничего для улучшения жизни собственных граждан. Российские солдаты еще во время вторжения в Грузию в 2008 году начали воровать там унитазы и везти их к себе домой. После полномасштабного вторжения в Украину история повторилась, поскольку, по информации журналистов, в каждом пятом доме Российской Федерации до сих пор нет туалета.

"Вы знаете, они раньше говорили о своей самой большой мечте — увидеть Париж и умереть… теперь их мечта — украсть унитаз и умереть", — сказал президент Украины Владимир Зеленский в апреле прошлого года.

Но включение символических предметов и малоизвестных технологий происходит в то же самое время, когда российская алмазная и атомная промышленность снова остаются без внимания, отметили журналисты издания. Также вызывает вопрос почему ЕС продолжал экспортировать компоненты, которые потенциально могут использоваться для производства оружия.

Напомним, 6 февраля СМИ сообщали, что в селе Сокол Волынской области представители УПЦ Московского Патриархата, выезжая из парафияльного дома, вынесли всю мебель и даже унитаз.

В ноябре прошлого года в Центре национального сопротивления сообщали, что при отступлении из Херсона оккупанты вывезли из города бытовую технику и сантехнику. В частности, и унитазы.