Російські солдати почали красти унітази ще під час російського вторгнення в Грузію, яке відбулося у 2008 році, після початку великої війни проти України історія повторилася. Журналісти пишуть, що в кожному п'ятому будинку РФ досі немає туалету.

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Країни Європейського союзу в десятий пакет санкцій, який буде приурочений до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, включать широку заборону експорту в країну-агресорку. Зокрема, в Росію заборонять продавати унітази, біде, зливні бачки й іншу сантехніку, повідомляє Euobserver.

Видання зазначає, що заборона на постачання унітазів у Росію стане символічною, оскільки президент Володимир Путін за час свого правління не зробив нічого для покращення життя власних громадян. Російські солдати ще під час вторгнення в Грузію у 2008 році почали красти там унітази та везти їх до себе додому. Після повномасштабного вторгнення в Україну історія повторилася, оскільки, за інформацією журналістів, у кожному п'ятому будинку Російської Федерації досі немає туалету.

"Ви знаєте, вони раніше говорили про свою найбільшу мрію — побачити Париж і померти... тепер їхня мрія — вкрасти унітаз і померти", — сказав президент України Володимир Зеленський у квітні минулого року.

Але включення символічних предметів і маловідомих технологій відбувається в той же час, коли російська алмазна й атомна промисловість знову залишаються поза увагою, зазначили журналісти видання. Також викликає питання, чому ЄС продовжував експортувати компоненти, які потенційно можуть використовуватися для виробництва зброї.

Нагадаємо, 6 лютого ЗМІ повідомляли, що в селі Сокіл Волинської області представники УПЦ Московського Патріархату, виїжджаючи з парафіяльного будинку, винесли всі меблі та навіть унітаз.

У листопаді минулого року в Центрі національного спротиву повідомляли, що під час відступу з Херсона окупанти вивезли з міста побутову техніку та сантехніку. Зокрема й унітази.