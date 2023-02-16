Рынок ипотеки на дне: сколько кредитов на квартиры взяли украинцы в 2022 году

Большая часть ипотечных кредитов в 2022 году была выдана гражданам Украины до начала полномасштабной военной агрессии России.

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За весь 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму в 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Большая часть ипотечных кредитов в прошедшем году – две трети по количеству договоров – были выданы в январе-феврале. То есть, до полномасштабной войны между Украиной и Россией.

[ + – ] Большая часть ипотечных кредитов в 2022 году была выдана еще до войны Фото: НБУ

Уже весной ипотечные кредиты украинцам были неинтересны вообще. Полное затишье длилось с марта по май, после чего ипотечное кредитование начало медленное возобновление благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя".

Летом выдачи были единичными, но осенью активность граждан выросла:

в сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму почти 280 млн грн;

в декабре – 405 кредитов на 501 млн грн — самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны.

Где ипотеку оформляли чаще всего

Лидерами по ипотечному кредитованию остаются Киев и область – 241 договор на общую сумму почти 345 млн грн (43% от общего объема). Далее следуют:

Волынская область – 48 договоров на 60 млн грн (8%);

Винницкая область – 37 договоров на 50 млн грн (6%);

Черниговская область – 54 договора на 47 млн грн (6%).

[ + – ] Лидерами по ипотечному кредитованию остаются Киев и область Фото: НБУ

Напомним, в январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы кредитов под 5%. Кредиты можно взять на жилье, учебу, смену профессии и электромобиль.

Тем временем, по оценке Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38% по состоянию на 1 января 2023. Объем неработающих кредитов увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.