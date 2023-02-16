Ринок іпотеки на дні: скільки кредитів на квартири взяли українці у 2022 році

Більшість іпотечних кредитів у 2022 році видано громадянам України до початку повномасштабної військової агресії Росії.

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За весь 2022 банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму в 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 раза за кількістю договорів та у 4,3 раза у грошовому еквіваленті, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Більшість іпотечних кредитів минулого року — дві третини за кількістю договорів — видано у січні-лютому. Тобто до повномасштабної війни між Україною та Росією.

[ + – ] Більшість іпотечних кредитів у 2022 році видано ще до війни Фото: НБУ

Вже навесні іпотечні кредити українцям були взагалі нецікаві. Повне затишшя тривало з березня по травень, після чого іпотечне кредитування розпочало повільне поновлення завдяки державним програмам підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Влітку видачі були одиничними, але восени активність громадян зросла:

у вересні-листопаді 2022 року банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму майже 280 млн грн;

у грудні — 405 кредитів на 501 млн грн — найвищий місячний показник із початку повномасштабної війни.

Де іпотеку оформляли найчастіше

Лідерами з іпотечного кредитування залишаються Київ та область — 241 договір на загальну суму майже 345 млн грн. (43% від загального обсягу). Далі йдуть:

Волинська область — 48 договорів на 60 млн грн (8%);

Вінницька область — 37 договорів на 50 млн грн (6%);

Чернігівська область — 54 договори на 47 млн грн (6%).

[ + – ] Лідерами з іпотечного кредитування залишаються Київ та область Фото: НБУ

Нагадаємо, у січні 2022 року президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми кредитів під 5%. Кредити можна взяти на житло, навчання, зміну професії та електромобіль.

Тим часом, за оцінкою Нацбанку, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі зросла до 38% станом на 1 січня 2023 року. Обсяг непрацюючих кредитів збільшився за рік на 87 млрд грн — до 432 млрд грн.