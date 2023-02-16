"Никто не помог": одесский предприниматель заплатил 17 тыс грн штрафа за продажу света (фото)

Одесский предприниматель в своем копицентре организовал импровизированный "пункт несокрушимости", в котором раздавал за определенную плату электричество всем желающим. Однако в полиции сочли это нарушением хозяйственной деятельности. Дело дошло до суда, где решили "в воспитательных целях" вписать бизнесмену штраф.

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Одесский предприниматель Дмитрий Осовский оплатил штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что брал плату за подзарядку гаджетов в своем копировальном центре. Об этом в четверг, 16 декабря, Осовский сообщил на своей Facebook-странице.

"Мне столько людей говорили спасибо, рассказывали какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как много я для них сделал…. Хоть бы один пришел и положил 200 грн на штраф", — написал предприниматель.

Фото: Facebook

Так, 25 ноября прошлого года, Осовский опубликовал в соцсетях объявление о том, что в его копировальном центре можно подзарядить гаджеты и работать удаленно.

"Экономика должна работать. Места бронируют на несколько дней вперед. Вот только что зашла учительница, хочет так же вести уроки. Это очень круто", — писал в ноябре Осовский.

Однако, как сообщил предприниматель, после публикации в его копицентр наведался участковый и выписал протокол со штрафом в размере 34 тысяч гривен. Дело направили в суд.

Как сказано в постановлении суда, за свои услуги предприниматель брал 50 гривен. В Овидиопольском районном суде (юридически копицентр зарегистрирован на территории Овидиополя, но территориально расположен в Одессе) посчитали, что предприниматель нарушил порядок ведения хозяйственной деятельности, что предусмотрено ст. 164 КУоАП.

Суд постановил, что предприниматель должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также 496,2 грн судебного сбора. Примечательно, что в постановлении суда сказано, что штраф наложили "с целью воспитания".

Стоит отметить, что еще 16 декабря 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии можно работать без лицензии.

Напомним, 29 января одесский предприниматель Дмитрий Осовский сообщил, что получил штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что он за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, который во время отключения электроэнергии работал от генератора.