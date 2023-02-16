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"Никто не помог": одесский предприниматель заплатил 17 тыс грн штрафа за продажу света (фото)

одесса, раздавал свет, штраф, предприниматель, суд, полиция
Фото: Facebook | Одесский предприниматель раздавал электричество в своем копицентре

Одесский предприниматель в своем копицентре организовал импровизированный "пункт несокрушимости", в котором раздавал за определенную плату электричество всем желающим. Однако в полиции сочли это нарушением хозяйственной деятельности. Дело дошло до суда, где решили "в воспитательных целях" вписать бизнесмену штраф.

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Одесский предприниматель Дмитрий Осовский оплатил штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что брал плату за подзарядку гаджетов в своем копировальном центре. Об этом в четверг, 16 декабря, Осовский сообщил на своей Facebook-странице.

"Мне столько людей говорили спасибо, рассказывали какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как много я для них сделал…. Хоть бы один пришел и положил 200 грн на штраф", — написал предприниматель.

одесса, раздавал свет, штраф, предприниматель, суд, полиция Fullscreen
Фото: Facebook

Так, 25 ноября прошлого года, Осовский опубликовал в соцсетях объявление о том, что в его копировальном центре можно подзарядить гаджеты и работать удаленно.

"Экономика должна работать. Места бронируют на несколько дней вперед. Вот только что зашла учительница, хочет так же вести уроки. Это очень круто", — писал в ноябре Осовский.

Однако, как сообщил предприниматель, после публикации в его копицентр наведался участковый и выписал протокол со штрафом в размере 34 тысяч гривен. Дело направили в суд.

Как сказано в постановлении суда, за свои услуги предприниматель брал 50 гривен. В Овидиопольском районном суде (юридически копицентр зарегистрирован на территории Овидиополя, но территориально расположен в Одессе) посчитали, что предприниматель нарушил порядок ведения хозяйственной деятельности, что предусмотрено ст. 164 КУоАП.

одесса, раздавал свет, штраф, предприниматель, суд, полиция Fullscreen
одесса, раздавал свет, штраф, предприниматель, суд, полиция Fullscreen

Суд постановил, что предприниматель должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также 496,2 грн судебного сбора. Примечательно, что в постановлении суда сказано, что штраф наложили "с целью воспитания".

Стоит отметить, что еще 16 декабря 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии можно работать без лицензии.

Напомним, 29 января одесский предприниматель Дмитрий Осовский сообщил, что получил штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что он за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, который во время отключения электроэнергии работал от генератора.