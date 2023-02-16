"Ніхто не допоміг": одеський підприємець заплатив 17 тис грн штрафу за продаж світла (фото)

Одеський підприємець у своєму копіцентрі організував імпровізований "пункт незламності", в якому роздавав за певну плату електрику усім охочим. Однак у поліції визнали це порушенням господарської діяльності. Справа дійшла до суду, де вирішили "з виховною метою" вписати бізнесменові штраф.

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Одеський підприємець Дмитро Осовський сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що брав плату за підзарядку гаджетів у своєму копіювальному центрі. Про це в четвер, 16 грудня,, Осовський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Мені стільки людей говорили дякую, розповідали який я молодець, як я допоміг їм не втратити роботу, як багато я для них зробив…. Хоч би один прийшов і поклав 200 грн на штраф", — написав підприємець.

Фото: Facebook

Так, 25 листопада минулого року Осовський опублікував у соцмережах оголошення про те, що в його копіювальному центрі можна підзарядити гаджети і працювати віддалено.

"Економіка має працювати. Місця бронюють на кілька днів наперед. Ось щойно зайшла вчителька, хоче так само вести уроки. Це дуже круто", — писав у листопаді Осовський.

Однак, як повідомив підприємець, після публікації до його копіцентру навідався дільничний і виписав протокол зі штрафом у розмірі 34 тисяч гривень. Справу направили до суду.

Як сказано у постанові суду, за свої послуги підприємець брав 50 гривень. В Овідіопольському районному суді (юридично копіцентр зареєстрований на території Овідіополя, але територіально розташований в Одесі) вирішили, що підприємець порушив порядок ведення господарської діяльності, що передбачено ст. 164 КУпАП.

Суд ухвалив, що підприємець має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також 496,2 грн судового збору. Примітно, що в постанові суду сказано, що штраф наклали "з метою виховання".

Варто зазначити, що ще 16 грудня 2022 року голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.

Нагадаємо, 29 січня одеський підприємець Дмитро Осовський повідомив, що отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що за гроші надавав доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора.