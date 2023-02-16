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"Ніхто не допоміг": одеський підприємець заплатив 17 тис грн штрафу за продаж світла (фото)

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Фото: Facebook | Одеський підприємець роздавав електрику у своєму копіцентрі

Одеський підприємець у своєму копіцентрі організував імпровізований "пункт незламності", в якому роздавав за певну плату електрику усім охочим. Однак у поліції визнали це порушенням господарської діяльності. Справа дійшла до суду, де вирішили "з виховною метою" вписати бізнесменові штраф.

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Одеський підприємець Дмитро Осовський сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що брав плату за підзарядку гаджетів у своєму копіювальному центрі. Про це в четвер, 16 грудня,, Осовський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Мені стільки людей говорили дякую, розповідали який я молодець, як я допоміг їм не втратити роботу, як багато я для них зробив…. Хоч би один прийшов і поклав 200 грн на штраф", — написав підприємець.

одеса, роздавав світло, штраф, підприємець, суд, поліція Fullscreen
Фото: Facebook

Так, 25 листопада минулого року Осовський опублікував у соцмережах оголошення про те, що в його копіювальному центрі можна підзарядити гаджети і працювати віддалено.

"Економіка має працювати. Місця бронюють на кілька днів наперед. Ось щойно зайшла вчителька, хоче так само вести уроки. Це дуже круто", — писав у листопаді Осовський.

Однак, як повідомив підприємець, після публікації до його копіцентру навідався дільничний і виписав протокол зі штрафом у розмірі 34 тисяч гривень. Справу направили до суду.

Як сказано у постанові суду, за свої послуги підприємець брав 50 гривень. В Овідіопольському районному суді (юридично копіцентр зареєстрований на території Овідіополя, але територіально розташований в Одесі) вирішили, що підприємець порушив порядок ведення господарської діяльності, що передбачено ст. 164 КУпАП.

одеса, роздавав світло, штраф, підприємець, суд, поліція Fullscreen
одеса, роздавав світло, штраф, підприємець, суд, поліція Fullscreen

Суд ухвалив, що підприємець має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також 496,2 грн судового збору. Примітно, що в постанові суду сказано, що штраф наклали "з метою виховання".

Варто зазначити, що ще 16 грудня 2022 року голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.

Нагадаємо, 29 січня одеський підприємець Дмитро Осовський повідомив, що отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що за гроші надавав доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора.