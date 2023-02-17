Ракетные обстрелы и курс валют: в НБУ рассказали, влияет ли война на валютный рынок

В Национальном банке считают, что валютный рынок "привык" к массированным обстрелам Украины со стороны российской армии, поэтому демонстрирует стабильность.

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Глава Нацбанка Украины Андей Пышный в своей колонке для издания "Экономическая правда" рассказал, влияют ли ракетные обстрелы россиян мирных городов Украины на курс гривны к доллару. Так, по его словам, действия российских оккупантов лишь раз непосредственно повлияли на ситуацию на рынке валют.

Как отметил руководитель НБУ, валютный рынок ощутимо "нервничал" из-за обстрелов лишь однажды — в октябре 2022-го. То есть когда случился первый массированный ракетный обстрел по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

"Далее рынок научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы — такова вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо ", — подчеркнул Пышный.

[ + – ] Валютный рынок ощутимо "нервничал" из-за обстрелов лишь однажды Фото: НБУ

Он также напомнил, что сразу после начала полноценной войны с Россией в феврале 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс, а в июле произошла его корректировка на 25%. Также регулятор ввел дополнительные ограничения на валютном рынке, чтобы защитить макрофинансовую систему.

"Уже более полугода разница между официальным и наличным курсами не превышает 10-11%, а колебания абсолютно незначительны даже во время обстрелов", — рассказал глава НБУ.

Андрей Пышный также добавил, что благодаря административным мерам и помощи международного сообщества удалось сохранить международные резервы. К концу января 2023-го их уровень (29,9 млрд долларов) был выше на 9%, чем в начале полномасштабного вторжения.

Когда НБУ отменит фиксированный курс

В Национальном банке Украины уже разрабатывают дорожную карту для постепенного ослабления валютных ограничений. Как рассказал 13 февраля 2023 года замглавы НБУ Сергей Николайчук, предпосылки для возврата плавающего курса могут появиться уже в этом году.

"В то же время возврат к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок", – отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что Нацбанк пока еще остается сторонником плавающего курса, а в текущих условиях – "управляемо плавающего".

Напомним, с 14 февраля Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами. Теперь у них есть возможность переводить счета за границу, с условием включения в Перечень страховщиков.

Также Фокус рассказывал, что 2023 год будет сложным для украинской экономики, а сценарии ее развития напрямую зависят от событий на фронте. Между тем, есть надежды на стабилизацию ситуации и начало восстановления.