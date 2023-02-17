Ракетні обстріли та курс валют: в НБУ розповіли, чи впливає війна на валютний ринок

У Національному банку вважають, що валютний ринок "звик" до масованих обстрілів України з боку російської армії, тому демонструє стабільність.

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Голова Нацбанку України Андрій Пишний у своїй колонці для видання "Економічна правда" розповів, чи впливають ракетні обстріли росіян мирних міст України на курс гривні до долара. Так, за його словами, дії російських окупантів лише раз безпосередньо вплинули на ситуацію на ринку валют.

Як зазначив керівник НБУ, валютний ринок відчутно "нервував" через обстріли лише одного разу — у жовтні 2022-го. Тобто коли стався перший масований ракетний обстріл цивільної та енергетичної інфраструктури України.

"Далі ринок навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли — така віра українців і в самих себе, і в тих, хто буквально тримає над нами небо", — підкреслив Пишний.

[ + – ] Валютний ринок відчутно "нервувався" через обстріл лише одного разу Фото: НБУ

Він також нагадав, що відразу після початку повноцінної війни з Росією у лютому 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс, а у липні відбулося його коригування на 25%. Також регулятор запровадив додаткові обмеження на валютному ринку, щоб захистити макрофінансову систему.

"Вже понад пів року різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищує 10-11%, а коливання абсолютно незначні навіть під час обстрілів", — розповів голова НБУ.

Андрій Пишний також додав, що завдяки адміністративним заходам та допомозі міжнародної спільноти вдалося зберегти міжнародні резерви. До кінця січня 2023-го їхній рівень (29,9 млрд доларів) був вищим на 9%, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Коли НБУ скасує фіксований курс

У Національному банку України вже розробляють дорожню карту для поступового ослаблення валютних обмежень. Як розповів 13 лютого 2023 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передумови для повернення плаваючого курсу можуть з'явитися вже цього року.

"Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим і керованим при створенні відповідних передумов", — зазначив він.

При цьому фахівець наголосив, що Нацбанк поки що залишається прихильником плаваючого курсу, а в поточних умовах – "керовано плаваючого".

Нагадаємо, з 14 лютого Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами. Тепер вони мають можливість переказувати кошти за кордон, за умови включення до Переліку страховиків.

Також Фокус розповідав, що 2023 буде складним для української економіки, а сценарії її розвитку безпосередньо залежать від подій на фронті. Тим часом, є надії на стабілізацію ситуації та початок відновлення.