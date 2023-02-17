В Украине на выходные частично вернут отключения света: разъяснение ДТЭК

Причиной возникшей ситуации в компании называют ремонтные работы. Также там добавили: энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме.

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На выходных 18-19 февраля в регионе Киева и Киевской области возможны стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом предупредила пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику из-за ремонтных работ", — объяснили в компании.

Свежие графики отключений для районов Киева можно посмотреть на сайте компании:

[ + – ] Графк отключения света в Голосеевском районе [ + – ] Графк отключения света в Голосеевском районе

График отключения света в Киеве и области:

Суббота: с 9:00 до 22:00 частично на территории Левого берега и в Голосеевском районе.

Воскресенье: с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Из-за ремонтных работ в Киевской области отключения по графикам частично сохраняются в Бучанском районе. В эти выходные подача электроэнергии будет ограничена в период с 6:00 утра и до 22:00.

Посмотреть график отключения электроэнергии в Киевской области:

[ + – ] Графк отключения электроэнергии в Киевской области:

Представитель компании Сергей Ковалев накануне, 16 февраля, предупредил о возможных ограничениях в Голосеевском районе из-за аварий на объектах инфраструктуры.

По его словам, из двух линий функциональной оставалась только одна, из-за чего невозможно было поставить нужный объем электроэнергии, чем и объясняются лимиты.

На днях ДТЭК сообщал, что дефицита электроэнергии в сети не наблюдается уже на протяжении нескольких суток, и работают все объекты генерации: атомные, гидро- и теплоэлектростанции.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТЭК объяснили, как решили проблему с дефицитом электроэнергии, и сообщили, что отключения света практически закончились.