В Україні на вихідні частково повернуть відключення світла: роз'яснення ДТЕК
Причиною ситуації в компанії називають ремонтні роботи. Також там додали: енергетики роблять усе можливе, аби покращити ситуацію в енергосистемі.
На вихідні 18-19 лютого в регіоні Києва та Київської області можливі стабілізаційні відключення електроенергії. Про це попередила пресслужба компанії "ДТЕК Київські електромережі".
"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіком через ремонтні роботи", — пояснили в компанії.
Свіжі графіки відключень для районів Києва можна переглянути на сайті компанії:
Графік відключення світла у Києві та області:
- субота: з 9:00 до 22:00 частково на території Лівого берега та у Голосіївському районі;
- неділя: з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.
Через ремонтні роботи в Київській області відключення за графіками частково зберігаються у Бучанському районі. Ці вихідні подача електроенергії буде обмежена в період з 6:00 ранку і до 22:00.
Переглянути графік відключення електроенергії у Київській області:
Представник компанії Сергій Ковальов напередодні, 16 лютого, попередив про можливі обмеження у Голосіївському районі через аварії на об'єктах інфраструктури.
За його словами, з двох функціональних ліній залишалася тільки одна, через що неможливо було поставити потрібний обсяг електроенергії, чим і пояснюються ліміти.
Днями ДТЕК повідомляв, що дефіцит електроенергії в мережі не спостерігається вже протягом кількох діб, і працюють всі об'єкти генерації: атомні, гідро- та теплоелектростанції.
Раніше Фокус повідомляв, що у ДТЕК пояснили, як вирішили проблему з дефіцитом електроенергії, та повідомили, що відключення світла практично закінчилися.