В Україні на вихідні частково повернуть відключення світла: роз'яснення ДТЕК

Причиною ситуації в компанії називають ремонтні роботи. Також там додали: енергетики роблять усе можливе, аби покращити ситуацію в енергосистемі.

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На вихідні 18-19 лютого в регіоні Києва та Київської області можливі стабілізаційні відключення електроенергії. Про це попередила пресслужба компанії "ДТЕК Київські електромережі".

"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіком через ремонтні роботи", — пояснили в компанії.

Свіжі графіки відключень для районів Києва можна переглянути на сайті компанії:

[ + – ] Граф відключення світла у Голосіївському районі [ + – ] Граф відключення світла у Голосіївському районі

Графік відключення світла у Києві та області:

субота: з 9:00 до 22:00 частково на території Лівого берега та у Голосіївському районі;

неділя: з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Через ремонтні роботи в Київській області відключення за графіками частково зберігаються у Бучанському районі. Ці вихідні подача електроенергії буде обмежена в період з 6:00 ранку і до 22:00.

Переглянути графік відключення електроенергії у Київській області:

[ + – ] Граф відключення електроенергії в Київській області

Представник компанії Сергій Ковальов напередодні, 16 лютого, попередив про можливі обмеження у Голосіївському районі через аварії на об'єктах інфраструктури.

За його словами, з двох функціональних ліній залишалася тільки одна, через що неможливо було поставити потрібний обсяг електроенергії, чим і пояснюються ліміти.

Днями ДТЕК повідомляв, що дефіцит електроенергії в мережі не спостерігається вже протягом кількох діб, і працюють всі об'єкти генерації: атомні, гідро- та теплоелектростанції.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДТЕК пояснили, як вирішили проблему з дефіцитом електроенергії, та повідомили, що відключення світла практично закінчилися.