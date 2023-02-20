"Хотела увидеть это": у Зеленского назвали цель визита в Украину главы МВФ

В Офисе президента рассказали, что перед встречей с главой государства Кристалина Георгиева посетила Ирпень и была поражена темпами восстановления города после боевых действий.

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В Украину с визитом прибыла директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, которая договаривается с руководством страны о новой программе финансовой поддержки для Киева. В Офисе президента сообщили, что она сначала посетила Ирпень, а потом встретилась с Владимиром Зеленским.

Во время переговоров с президентом Украины она заявила, что высоко оценивает работу украинских государственных органов и внимательно следит за тем, что происходит в стране после полномасштабного российского вторжения.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", – сказала она.

Георгиева отметила, что посетила Ирпень и была поражена тем, как быстро восстанавливается город после боевых действий.

В свою очередь Зеленский поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит в Украину и поддержку страны с первых дней российского полномасштабного вторжения.

Также Георгиева провела встречу с членами украинского правительства. В частности, она провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко.

Во время переговоров стороны коснулись создания новой экономической программы на сумму более $15 млрд. Программа будет состоять из двух частей — немедленной финансовой поддержки и финансирования структурных реформ.

"Рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий правительства по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну", – отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее управляющий директор фонда Кристалина Георгиева заявила, что разработка полноценной программы Международного валютного фонда (МВФ) по поддержке Украины будет закончена через несколько недель. Потребности страны оценивают в 40 млрд долларов в год.

Также сообщалось, что с 13 февраля, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).