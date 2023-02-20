"Хотіла побачити це": у Зеленського назвали мету візиту в Україну глави МВФ

В Офісі президента розповіли, що перед зустріччю з главою держави Крісталіна Георгієва відвідала Ірпінь та була вражена темпами відновлення міста після бойових дій.

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В Україну з візитом прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, яка домовляється з керівництвом країни про нову програму фінансової підтримки для Києва. В Офісі президента повідомили, що вона спочатку відвідала Ірпінь, а потім зустрілася із Володимиром Зеленським.

Під час переговорів із президентом України вона заявила, що високо оцінює роботу українських державних органів та уважно стежить за тим, що відбувається в країні після повномасштабного російського вторгнення.

"Мене вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це дійсно країна, яка дуже добре та ефективно діє, незважаючи на жахливий напад на її народ, її територію", – сказала вона.

Георгієва зазначила, що відвідала Ірпінь та була вражена тим, як швидко відновлюється місто після бойових дій.

Зі свого боку, Зеленський подякував голові МВФ та її команді за візит в Україну та підтримку країни з перших днів російського повномасштабного вторгнення.

Також Георгієва провела зустріч із членами українського уряду. Зокрема, вона провела переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністреркою економіки Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком.

Під час переговорів сторони торкнулися створення нової економічної програми на суму понад $15 млрд. Програма складатиметься із двох частин — негайної фінансової підтримки та фінансування структурних реформ.

"Радий почути високу оцінку з боку МВФ зусиль уряду щодо підтримки макроекономічної стабільності та продовження ключових реформ, незважаючи на війну", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше керуюча директорка фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розробка повноцінної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підтримки України буде закінчена через декілька тижнів. Потреби країни оцінюють у 40 млрд доларів на рік.

Також повідомлялося, що з 13 лютого в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).