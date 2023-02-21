Война и кризис: изменится ли цена на электроэнергию в Украине в 2023 году

На спотовом рынке электроэнергии в Украине пока не будут корректировать предельные цены, чтобы не усугублять кризис на фоне войны.

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В Украине пока не будут повышать цены на электроэнергию для небытовых потребителей из-за изменения ситуации на рынке. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 21 февраля, в ходе заседания комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вопрос о пересмотре предельных цен на рынках "на сутки вперед", внутрисуточном и балансировочном был снят с повестки дня. Как отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский информация, предоставленная комиссии для пересмотра цен, в момент одобрения решения вряд ли бы оказалась актуальной.

При этом в обосновании соответствующего постановления на сайте НКРЭКУ, повышение предельных цен необходимо было рассматривать в комплексе с расширением круга производителей электроэнергии, на которых были бы возложены специальные обязанности (ВСО) перед населением, за счет тепловых энергогенерирующих компаний.

Для этого Кабмин должен был внести соответствующие изменения в постановление от 5 июня 2019 года №483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка. Но правительство своим постановлением от 28 октября 2022 года продлило действие документа, но не откорректировало однако нормы распространения возложения специальных обязательств на энергогенерирующие компании тепловых электростанций (ТЭС).

Также госкомпания Энергоатом" предупредила комиссию о том, что если сохранить без изменений механизм распределения оплаты услуг по СВО до 31 марта 2023 года и повысить предельные цены на электроэнергию — это может ухудшить платежный баланс "Энергоатома" и ограничит выполнения обязательств перед населением.

Тарифы на свет для населения: сколько сейчас платят украинцы

Стоимость электроэнергии для украинцев была утверждена еще в октябре 2021 года соответствующим постановлением Кабмина. По состоянию на февраль 2023 года тарифы остаются следующими:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Коллективные потребители и общежития платят за электроэнергию 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-час.

Напомним, как сообщил 20 февраля советник главы Кабмина Юрий Бойко, правительство уже в 2023 году планирует пересмотреть цены на электричество и реформировать существующий рынок электроэнергии. После этого тарифы на свет для потребителей увеличат до рыночных.

Также Фокус рассказывал, что украинские власти рассматривают сразу несколько вариантов реформы сферы коммунальных услуг и системы субсидирования, в рамках которой тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев могут вырасти.