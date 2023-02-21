Війна та криза: чи зміниться ціна на електроенергію в Україні у 2023 році

На спотовому ринку електроенергії в Україні поки не коригуватимуть граничні ціни, щоб не посилювати кризу на тлі війни.

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В Україні поки що не підвищуватимуть ціни на електроенергію для непобутових споживачів через зміну ситуації на ринку. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що 21 лютого, під час засідання комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), питання про перегляд граничних цін на ринках "на добу вперед", внутрішньодобове та балансувальне було знято з порядку денного. Як зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський інформація, надана комісії для перегляду цін, у момент схвалення рішення навряд чи виявилася б актуальною.

При цьому в обґрунтуванні відповідної постанови на сайті НКРЕКП підвищення граничних цін необхідно було розглядати в комплексі з розширенням кола виробників електроенергії, на яких були б покладені спеціальні обов'язки (ПСО) перед населенням, за рахунок теплових енергогенерувальних компаній.

Для цього Кабмін мав внести відповідні зміни до постанови від 5 червня 2019 року №483 "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку. Але уряд своєю постановою від 28 жовтня 2022 року продовжив дію документа, але не відкоригував норми поширення покладання спеціальних зобов'язань на енергогенерувальні компанії теплових електростанцій (ТЕС).

Також держкомпанія "Енергоатом" попередила комісію про те, що якщо зберегти без змін механізм розподілу оплати послуг по СВО до 31 березня 2023 року та підвищити граничні ціни на електроенергію — це може погіршити платіжний баланс "Енергоатому" й обмежить виконання зобов'язань перед населенням.

Тарифи на світло для населення: скільки зараз платять українці

Вартість електроенергії для українців була затверджена ще в жовтні 2021 року відповідною ухвалою Кабміну. Станом на лютий 2023 року тарифи залишаються такими:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Колективні споживачі та гуртожитки платять за електроенергію 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину.

Нагадаємо, як повідомив 20 лютого радник голови Кабміну Юрій Бойко, уряд вже у 2023 році планує переглянути ціни на електрику та реформувати наявний ринок електроенергії. Після цього тарифи на світло для споживачів збільшать до ринкових.

Також Фокус розповідав, що українська влада розглядає одразу кілька варіантів реформи сфери комунальних послуг і системи субсидування, в межах якої тарифи на житлово-комунальні послуги для українців можуть зрости.