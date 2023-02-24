Реформа правительства: Шмыгаль рассказал, каким видит идеальный Кабмин Украины

Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.

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В Украине может состояться реформа всего государственного аппарата, в рамках которой будет существенно сокращен штат чиновников. Об этом рассказал в интервью изданию Forbes премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, определенные наработки реформы уже есть по Кабинету министров, но еще продолжаются дискуссии по поводу предложенных изменений.

"Идеальная модель Кабмина – 15–16 мощных министерств и 5–6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году. Сейчас идет анализ работы министерств", — рассказал премьер-министр.

Он также отметил, что в государственном аппарате в целом сокращение планируют провести в 2023 году, но именно по Кабмину сроки пока неизвестны.

"Параллельно с этим анализируем работу центральных органов исполнительной власти. Вместе с Минцифрой работаем над диджитализацией процессов, потому что невозможно просто сократить треть сотрудников – нужно наладить процессы и дать профессиональным людям инструмент, чтобы они становились более эффективными. Тогда можно говорить об оптимизации", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По мнению главы правительства, министерства и министры должны заниматься только самым важным – формировать политику. Для этой работы министрам, по словам Дениса Шмыгаля, нужны небольшие команды с аналитиками и помощниками.

"Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского. Чтобы внутри правительства была введена диджитальная система, курьеры не ездили по Киеву, документооборот был мгновенным, а координация колоссальная. Все сосредоточены, сконцентрированы на едином деле", — объяснил политик.

Новая структура Кабмина: что известно?

Еще в 2022 году сообщалось, что реформа коснется только госслужащих – их в Украине 168,2 тыс. Еще 32,8 тыс. должностей – свободны, то есть всего штатная численность чиновничьего аппарата – почти 205 тыс. человек.

В эту категорию входят работники Офиса президента Украины, Кабмина, Верховной Рады, министерств, центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, областных и районных администраций, судов и других госучреждений. Поэтому количество министерств хотят уменьшить с 20 до 14 – часть ликвидируют, а часть – объединят.

Также должно произойти сокращение штатов в Пенсионном фонде, Налоговой службе и Госстате. После реформы количество таких органов сократится с 58 до 43, количество работников в их центральных аппаратах – до 4,3 тыс. человек, в территориальных – до менее 40 тыс. человек.

Ранее Фокус также рассказывал, что в Офисе президента хотят реализовать новую налоговую реформу, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.