Реформа уряду: Шмигаль розповів, яким бачить ідеальний Кабмін України

Ціль реформи — знизити витрати на утримання державного апарату як мінімум на 30%.

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В Україні може відбутися реформа всього державного апарату, в межах якої буде значно скорочено штат чиновників. Про це розповів в інтерв'ю Forbes прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

За його словами, певні напрацювання реформи вже є щодо Кабінету міністрів, але ще тривають дискусії щодо запропонованих змін.

"Ідеальна модель Кабміну — 15–16 потужних міністерств і 5–6 потужних віцепрем'єрів. Це все комплексна реформа, над якою ми працюємо цьогоріч. Зараз триває аналіз роботи міністерств", — розповів прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що в державному апараті загалом скорочення планують провести у 2023 році, але саме щодо Кабміну терміни поки невідомі.

"Паралельно з цим аналізуємо роботу центральних органів виконавчої влади. Разом із Мінцифрою працюємо над діджиталізацією процесів, тому що неможливо просто скоротити третину співробітників — потрібно налагодити процеси та дати професійним людям інструмент, щоб вони ставали більш ефективними. Тоді можна говорити про оптимізацію", — наголосив Денис Шмигаль.

На думку глави уряду, міністерства та міністри мають займатися лише найважливішим — формувати політику. Для цієї роботи міністрам, за словами Дениса Шмигаля, потрібні невеликі команди з аналітиками та помічниками.

"Моя мрія, щоб уряд помістився в цій будівлі на Грушевського. Щоб усередині уряду було введено діджитальну систему, кур'єри не їздили по Києву, документообіг був миттєвим, а координація колосальна. Усі зосереджені, сконцентровані на єдиній справі", — пояснив політик.

Нова структура Кабміну: що відомо?

Ще в 2022 році повідомлялося, що реформа торкнеться лише держслужбовців — їх в Україні 168,2 тис. Ще 32,8 тис. посад — вільні, тобто штатна чисельність чиновницького апарату — майже 205 тис. осіб.

До цієї категорії входять працівники Офісу президента України, Кабміну, Верховної Ради, міністерств, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, обласних і районних адміністрацій, судів та інших держустанов. Тому кількість міністерств хочуть зменшити з 20 до 14 — частину ліквідують, а частину — об'єднають.

Також має відбутися скорочення штатів у Пенсійному фонді, Податковій службі та Держстаті. Після реформи кількість таких органів скоротиться з 58 до 43, кількість працівників у їхніх центральних апаратах — до 4,3 тис. осіб, у територіальних — до менше ніж 40 тис. осіб.

Раніше Фокус також розповідав, що в Офісі президента хочуть реалізувати нову податкову реформу, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.