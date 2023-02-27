Надо найти активы россиян, наложить арест и возместить нанесенный банку ущерб, — глава Ощадбанка Наумов

Ощадбанк проводит аудит, чтобы подробно подсчитать потери, причиненные Россией банку. Иск в ЕСПЧ против РФ государственный банк уже подал, но не исключены и другие иски в международные судебные инстанции.

Related video

Ощадбанк сейчас проводит аудит, чтобы полностью подсчитать потери, причиненные агрессией России Ощадбанку. Общие потери банка оцениваются миллиардами гривен, а прямые потери из-за разрушений и повреждений 164 отделений банка – 360 млн гривен. Об этом в интервью Фокусу рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Работа по подсчету убытков продолжается. Но в эту сумму включены и резервы, которые были сформированы под кредиты, выданные предприятиям красной зоны (вблизи линии фронта и на временно оккупированной территории). Кстати, кредиты, залог по которым находится на оккупированных территориях, мы уже зарезервировали на 100%. Всего за год имеем 12 млрд грн резервов. Плюс административные расходы банка", — говорит Сергей Наумов.

Он подчеркнул, что речь идет и о расходах на персонал за счет предоставления материальной помощи и повышения зарплат в начале агрессии, а также расходы на закупку оборудования для энергетической безопасности, и также общие расходы включают сумму недополученной банком прибыли (в частности, из-за сформированных банком резервов на сумму 12 млрд грн). По словам председателя правления Ощадбанка, банк уже подал в международный суд против России из-за нанесенных агрессией убытков.

"Мы первыми подали иск к ЕСПЧ по поводу потерь во время полномасштабной войны и будем работать, чтобы возместить все наши потери. Мы взялись за это активно, у нас есть советники и план работы. Думаю, у нас хорошие перспективы, чтобы компенсировать нанесенный россией ущерб", – объяснил Сергей Наумов.

[ + – ] Ощадбанк ведет подсчет всех потерь, причиненных банку вооруженной агрессией РФ Фото: Ощадбанк

Он также рассказал об успешном кейсе судебного дела Ощадбанка против России по крымским активам банка.

"7 декабря 2022 года Кассационный суд Франции завершил рассмотрение кассационной жалобы Ощадбанка и поддержал позицию украинского финучреждения в споре против рф относительно компенсации ущерба, причиненного аннексией украинского Крыма. То есть Кассационный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Парижа от 26 ноября 2018 года, в соответствии с которым россия обязана компенсировать убытки Ощадбанка в результате аннексии. Дело рассматривалось более шести лет. Теперь сумма, подлежащая уплате в соответствии с решением арбитража, учитывая проценты, составляет 1,5 миллиарда долларов. Мы работаем над тем, как использовать это судебное решение, чтобы найти активы россиян, наложить арест и таким образом возместить нанесенный банку ущерб", — сообщил Сергей Наумов.

Он также не исключил, что в будущем будут еще иски банка против России из-за потерь банка в результате вторжения России в Украину, также банк может присоединиться к совместному иску против агрессора от государства Украина.

Напомним, 8 декабря 2022 года Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщалось, Кабинет министров Нидерландов одобрил решение о создании в Гааге организации Schaderegister — Международного реестра ущерба, нанесенного РФ в результате военной агрессии против Украины.