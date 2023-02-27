Треба знайти активи росіян, накласти арешт і відшкодувати завдані банку збитки, - голова правління Ощадбанку Наумов

Ощадбанк проводить аудит, щоб детально порахувати втрати, завдані Росією банку. Позив до ЄСПЛ на РФ державний банк вже подав, але не виключені й інші позиви до міжнародних судових інстанцій.

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Ощадбанк зараз проводить аудит, щоб повністю порахувати втрати, завдані агресією Росії Ощадбанку. Загальні втрати банку оцінюються мільярдами гривень, а прямі втрати через руйнування та пошкодження 164 відділень банку – 360 млн гривень. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Робота з підрахунку збитків триває. Але до цієї суми включено й резерви, що були сформовані під кредити, видані підприємствам червоної зони (поблизу лінії фронту та на тимчасово окупованій території). До речі, кредити, застава за якими знаходиться на окупованих територіях, ми вже зарезервували на 100%. Загалом за рік маємо 12 млрд грн резервів. Плюс адміністративні витрати банку", — каже Сергій Наумов.

Він підкреслив, що йдеться і про витрати на персонал за рахунок надання матеріальної допомоги та підвищення зарплат на початку агресії, а також витрати на закупівлю обладнання для енергетичної безпеки, також загальні витрати включають суму недоотриманого банком прибутку (зокрема, через сформовані банком резерви на суму 12 млрд грн). За словами голови правління Ощадбанку, банк вже подав до міжнародного суду проти Росії через спричинені агресією збитки.

"Ми першими подали позов до ЄСПЛ щодо втрат під час повномасштабної війни і будемо працювати, щоб відшкодувати всі наші втрати. Ми взялися за це активно, маємо радників, маємо план роботи. Думаю, у нас добрі перспективи, щоб компенсувати завдану росією шкоду", — пояснив Сергій Наумов.

[ + – ] Ощадбанк веде підрахунок усіх втрат, завданих банку збройною агресією РФ Фото: Ощадбанк

Він також розповів про успішний кейс судової справи Ощадбанку проти Росії щодо кримських активів банку.

"7 грудня 2022 року Касаційний суд Франції завершив розгляд касаційної скарги Ощадбанку і підтримав позицію української фінустанови в суперечці проти рф стосовно компенсації збитків, спричинених анексією українського Криму. Тобто Касаційний суд залишив у силі рішення Арбітражного суду Парижа від 26 листопада 2018 року, згідно з яким росія зобов’язана компенсувати збитки Ощадбанку внаслідок анексії. Справа розглядалась більше шести років. Тепер сума, яка підлягає сплаті відповідно до рішення арбітражу, враховуючи відсотки, становить 1,5 мільярда доларів. Ми працюємо над тим, як використати це судове рішення, щоб знайти активи росіян, накласти арешт і таким чином відшкодувати завдані банку збитки", — повідомив Сергій Наумов.

Він також не виключив, що в майбутньому будуть ще позови банку проти Росії через втрати банку внаслідок вторгнення Росії в Україну, також банк може доєднатися до спільного позову проти агресора від держави Україна.

Нагадаємо, 8 грудня 2022 року Ощадбанк завершив складну експертно-юридичну роботу та подав скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як повідомлялось, Кабінет міністрів Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі організації Schaderegister — Міжнародного реєстру збитків, завданих РФ внаслідок військової агресії проти України.