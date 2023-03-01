Российская нефть теряет в цене: Urals за год подешевела почти в два раза

Российская нефть после ограничений со стороны стран Европейского Союза и G7 торгуется значительно ниже обозначенного порога в $60 за баррель,

Related video

Российская нефть марки Urals в феврале 2023 года стоила, в среднем, $49,56 за баррель, что почти в два раза ниже, чем годом ранее. Как свидетельствуют данные Минфина РФ, в феврале 2022 года нефть Urals торговалась по цене в $92,15.

При этом, по информации ведомства, средняя цена на Urals в январе-феврале этого года составляла $49,52 за баррель, что в 1,8 раз ниже, чем за этот же период в 2022 году ($88,89 за баррель).

Тем временем стоимость мировой нефти продолжает дорожать на фоне сильного скачка производства в Китае. Как сообщает агентство Reuters 1 марта 2023 года, майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,5%, до $83,90 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) за апрель выросли на 42 цента, или на 0,6%, до 77,47 доллара за баррель.

В издании отмечают, что стоимость нефти повышается на фоне ожиданий сильного восстановления спроса в Китае, втором крупнейшем потребителе нефти в мире. Так, согласно индексу менеджеров по закупкам (PMI), опубликованному Caixin/S&P Global 1 марта, производственная активность Китая в феврале повысилась впервые за семь месяцев. А по официальные правительственным данным PMI, в Китае в феврале началось самое быстрое расширение производства с 2012 года.

Цены на нефть. Как Россия зарабатывает на продажи нефти и газа

Доходы РФ в начале 2023 года, по информации Reuters, сократились на 38%. Причина: ограничение цен и западные санкции снизили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. Так, по итогам января доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году.

К тому на фоне ограничений со стороны 27 стран в ответ на вторжение российской армии в Украину, включая ограничения на нефть в $60 за баррель, введенные странами G7, привели к тому, что российские нефтяники продают нефть Urals с большим дисконтом в соотношении с маркой Brent.

Еще РФ пришлось распродавать свои международные резервы, чтобы покрыть дефицит, который возник возникшего на фоне расходов из-за вторжения в Украину. Всего в 2022 году Москва получила $154,68 млрд от экспорта нефти и газа.

Тем временем по информации журналистов The Wall Street Journal, после международных санкций в Тунисе, Марокко, Алжире и Египте был зафиксирован всплеск импорта российских энергоресурсов.

Также Фокус писал, что 600 тысяч баррелей российской нефти были отправлены на хранение в Гану, поскольку в Кремле не смоги найти покупателей на свой энергоресурс.