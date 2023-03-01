Російська нафта втрачає ціну: Urals за рік подешевшала майже вдвічі

Російська нафта після обмежень із боку країн Європейського Союзу та G7 торгується значно нижче від позначеного порога в $60 за барель.

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Російська нафта марки Urals у лютому 2023 року коштувала в середньому $49,56 за барель, що майже вдвічі нижче, ніж роком раніше. Як свідчать дані Мінфіну РФ, у лютому 2022 року нафта Urals торгувалася за ціною $92,15.

Водночас, за інформацією відомства, середня ціна на Urals у січні-лютому цього року становила $49,52 за барель, що в 1,8 разу нижче, ніж за цей же період 2022 року ($88,89 за барель).

Вартість світової нафти продовжує дорожчати на тлі сильного стрибка виробництва в Китаї. Як повідомляє агентство Reuters 1 березня 2023 року, травневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або на 0,5%, до $83,90 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) за квітень зросли на 42 центи, або на 0,6%, до 77,47 долара за барель.

У виданні наголошують, що вартість нафти підвищується на тлі очікувань сильного відновлення попиту в Китаї, другому найбільшому споживачі нафти у світі. Згідно з індексом менеджерів із закупівель (PMI), опублікованим Caixin/S&P Global 1 березня, виробнича активність Китаю в лютому підвищилася вперше за сім місяців. А за офіційними урядовими даними PMI, у Китаї в лютому розпочалося найшвидше розширення виробництва з 2012 року.

Ціни на нафту. Як Росія заробляє на продажі нафти й газу

Доходи РФ на початку 2023 року, за інформацією Reuters, скоротилися на 38%. Причина — обмеження цін і західні санкції знизили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За підсумками січня доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд порівняно з $30 млрд за той же період у 2022 році.

До того ж на тлі обмежень із боку 27 країн у відповідь на вторгнення російської армії в Україну, включаючи обмеження на нафту $60 за барель, введені країнами G7, призвели до того, що російські нафтовики продають нафту Urals із великим дисконтом у відповідності до марки Brent.

Ще РФ довелося розпродавати свої міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит, який виник на тлі витрат через вторгнення в Україну. Загалом у 2022 році Москва отримала $154,68 млрд від експорту нафти й газу.

Водночас, за інформацією журналістів The Wall Street Journal, після міжнародних санкцій у Тунісі, Марокко, Алжирі та Єгипті було зафіксовано сплеск імпорту російських енергоресурсів.

Також Фокус писав, що 600 тисяч барелів російської нафти було відправлено на зберігання в Гану, оскільки в Кремлі не змогли знайти покупців на свій енергоресурс.