Нужны структурные изменения: в ЕС введут новую концепцию для санкций против РФ

В Европе теперь сосредоточат свое внимание на обходе Россией ограничений, также будет решаться вопрос с третьими странами, которые могут помочь агрессору в обходе ограничений.

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Европейский Союз теперь будет акцентировать большее внимание на соблюдение уже существующих санкций против Российской Федерации, вместо принятия новых ограничений. Об этом сообщает издание Politico.

Так, по словам специального представителя Евросоюза по реализации санкций Дэвида О’Салливана санкции, которые уже введены против России — эффективные и далекоидущие.

"Теперь мы должны сосредоточиться на реализации и борьбе с обходом", — отметил он.

Дэвид О’Салливан считает, что Евросоюзу в некоторых отношениях необходимо внести структурные изменения.

"Моя роль сейчас состоит в том, чтобы обеспечить их эффективное выполнение, а не обход через третьи страны", — рассказал О’Салливан.

По его словам, Европейский Союз уже ведет переговоры со странами, которые Россия может попытаться использовать для того, чтобы обойти санкции.

"Сотрудничество и участие в диалоге с третьими странами, которые могут быть использованы в качестве платформы для обхода, жизненно важны. Я уже начал свою работу, посетив Объединенные Арабские Эмираты вместе с моими коллегами из США и Великобритании. Планируются дальнейшие визиты", — подчеркнул он.

При этом Politico пишет, что санкции оказали на РФ меньшее влияние, чем надеялись лидеры блока. В частности, стоимость российского экспорта в ЕС увеличилась в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за более высоких цен на энергоносители и сырье.

Кроме того, несмотря на широкомасштабные санкции в отношении запасных частей для самолетов, российский перевозчик "Аэрофлот" все еще летает. Причина: ремонтом и обслуживанием воздушных суден занимается Турция.

Также российская оборонная промышленность приспособилась к ограничениям, заменив подпадающие под санкции детали товарами двойного назначения и перепрофилированными потребительскими товарами. Например, в РФ извлекают микрочипы из тостеров, а потом используют их в своих управляемых ракетах, которым бомбят Украину.

Напомним, 25 февраля 2023 года Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. В рамках новых ограничений будут ужесточены условия запрета на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров:

электроники;

специализированных транспортных средств;

деталей машин;

запасных частей для грузовиков и реактивных двигателей;

некоторых товаров для строительства и т.п.

Тем временем российская нефть после санкций со стороны Евросоюза и стран G7 торгуется значительно ниже обозначенного порога в $60 за баррель. Так, нефть марки Urals в феврале 2023 года стоила, в среднем, $49,56 за баррель, что почти в два раза ниже, чем годом ранее.

Кроме того, доходы РФ с продажи нефти и газа в начале 2023 года сократились на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции снизили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы.