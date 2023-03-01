Потрібні структурні зміни: у ЄС запровадять нову концепцію для санкцій проти РФ

У Європі тепер зосередять свою увагу на обході Росією обмежень, також вирішуватиметься питання з третіми країнами, які можуть допомогти агресору в обході обмежень.

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Європейський Союз тепер акцентуватиме більшу увагу на дотриманні вже існуючих санкцій проти Російської Федерації замість ухвалення нових обмежень. Про це повідомляє видання Politico.

Так, за словами спеціального представника Євросоюзу з реалізації санкцій Девіда О'Саллівана, санкції, які вже запроваджено проти Росії, — ефективні та далекосяжні.

"Тепер ми маємо зосередитися на реалізації та боротьбі з обходом", — зазначив він.

Девід О'Салліван вважає, що Євросоюзу в деяких відносинах необхідно внести структурні зміни.

"Моя роль зараз полягає в тому, щоб забезпечити їх ефективне виконання, а не обхід через треті країни", — розповів О'Салліван.

За його словами, Європейський Союз уже веде переговори з країнами, які Росія може спробувати використати для того, щоб обійти санкції.

"Співпраця та участь у діалозі з третіми країнами, які можуть бути використані в якості платформи для обходу, життєво важливі. Я вже розпочав свою роботу, відвідавши Об'єднані Арабські Емірати разом із моїми колегами з США та Великої Британії. Плануються подальші візити", — підкреслив він.

При цьому Politico пише, що санкції справили на РФ менший вплив, ніж сподівалися лідери блоку. Зокрема, вартість російського експорту в ЄС збільшилася у 2022 році порівняно з попереднім роком, здебільшого через вищі ціни на енергоносії та сировину.

Крім того, незважаючи на широкомасштабні санкції щодо запасних частин для літаків, російський перевізник "Аерофлот" все ще літає. Причина: ремонтом і обслуговуванням повітряних суден займається Туреччина.

Також російська оборонна промисловість пристосувалася до обмежень, замінивши деталі, що підпадають під санкції, товарами подвійного призначення і перепрофільованими споживчими товарами. Наприклад, у РФ витягують мікрочіпи з тостерів, а потім використовують їх у своїх керованих ракетах, якими бомблять Україну.

Нагадаємо, 25 лютого 2023 року Євросоюз запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії. В межах нових обмежень будуть посилені умови заборони на експорт критично важливих технологій та промислових товарів:

електроніки;

спеціалізованих транспортних засобів;

деталей машин;

запасних частин для вантажівок та реактивних двигунів;

деяких товарів для будівництва та ін.

Водночас російська нафта після санкцій з боку Євросоюзу та країн G7 торгується значно нижче за зазначений поріг в $60 за барель. Так, нафта марки Urals у лютому 2023 року коштувала в середньому $49,56 за барель, що майже вдвічі нижче, ніж роком раніше.

Крім того, доходи РФ з продажу нафти і газу на початку 2023 року скоротилися на 38%, оскільки обмеження цін та західні санкції знизили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви.