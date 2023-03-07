Более 900 коммерческих объектов РФ в Украине до сих пор не национализированы, — Trap Aggressor

Аналитики подчеркивают, что предприятия, среди которых есть "Татнефть" и "Брокард", так и не были принудительно изъяты через полгода после утверждения этого перечня на заседании Кабмина.

Related video

Более 900 коммерческих объектов, принадлежащих правительству РФ и государственным компаниям России, до сих пор не принудительно изъяты. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на ответ Минэкономики.

В списке на изъятие содержатся данные о корпоративных правах таких известных предприятий:

100% ООО "ТАТНЕФТЬ- АЗС-УКРАИНА", принадлежащее российскому ПАО "ТАТНЕФТЬ", связываемое с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

93% ПАО "Энергомашспецсталь", через кипрскую компанию входит в структуру госкорпорации Росатом.

25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих приближенному к российскому Минторгу бизнесмену Станиславу Гамзалову.

100% ООО "Брокард Украина", принадлежащее кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, которая контролируется Минторгом РФ.

В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимом имуществе:

8 самолетов;

11 морских судов;

552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.);

58 легковых автомобилей;

18 автобусов и грузовиков;

В Trap Aggressor напоминают, что Кабинет Министров принял проект указа Президента об изъятии 903 объектов, принадлежащих Российской Федерации и его резидентам 5 августа 2022 года. Далее документ передали в СНБО, но вернули обратно в правительство, а именно в Минэкономики, на доработку, но решение об изъятии так и не было принято.

"Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", — отмечают в Trap Aggressor.

В пятницу, 3 марта, Минюст подал в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о применении санкций к Аркадию и Игорю Ротенбергам. Об исковом заявлении о взыскании их активов в государственный доход. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, бизнес "принадлежит дружбанам Путина — братьям Ротенбергам". Бывший собственник 33% акций Ocean Plaza Василий Хмельницкий также рассказал, что большей частью акций владела "российская компания". Детали бизнесмен не раскрыл.

28 февраля украинская команда Metro заявила, что неоднократно требовала от штаб-квартиры прекращения деятельности в РФ. Также там заверили, что ежедневно помогают ВСУ.

Ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении объявил о подписании указов о новых санкциях против РФ. Эти санкции относятся к причастным к похищению детей или содержанию структур наемников россиян, а также представителям российского спорта.