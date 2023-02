За бизнес в России: METRO внесли в список международных спонсоров войны, — НАПК

Украинская команда Metro заявила, что неоднократно требовала от штаб-квартиры прекращения деятельности в РФ. Также там заверили, что ежедневно помогают ВСУ.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пополнило список международных спонсоров войны. За развитие бизнеса в России туда внесли компанию Metro Cash & Carry. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Помимо бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", — пояснили в НАПК.

По данным агентства, основной акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует компанию EP Infrastructure, владеющую большой долей (49%) Eustream. Последняя фирма управляет газотранспортной системой, отвечающей за поставку российского топлива в Центральную и Восточную Европу.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", — заявила прессслужба агентства.

Однако это не единственное свидетельство поддержки страны-агрессорки компанией, сообщает НАПК. Metro Cash & Carry принимает оплату российскими картами "Мир" и реализует на территории РФ новые проекты. Компания открывает новую сеть супермаркетов для россиян под названием "Фасоль".

Прессслужба отметила, что по сети распространялись сообщения о продаже в российском METRO "кувалд Вагнера". В компании не прошли мимо жестоких видео с этим атрибутом и использовали инфоповод для заработков.

"В список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group /Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle. На днях сюда добавили французскую корпорацию Auchan Holding", — добавили в пресс-службе.

Ответ украинского METRO

Команда METRO Украина отреагировала на внесение компании в список спонсоров войны в своих соцсетях. В посте говорится, что команда украинского METRO осуждает агрессию России и неоднократно обращалась в штаб-квартиру в Дюссельдорфе с требованием выйти с рынка страны-агрессорки.

"К сожалению, METRO AG все еще остается в России. В то же время позиция украинской команды есть и будет неизменной — METRO должно уйти с российского рынка. Мы и дальше боремся и пытаемся убедить штаб-квартиру всеми возможными способами", — написали в METRO Украина.

Также украинская команда заверила, что ежедневно передает десятки тысяч единиц товаров украинским защитникам и волонтерам.

Публикация METRO Украина 28 февраля в стороз

"Товарные запасы наших временно закрытых торговых центров в Мариуполе и Николаеве были переданы на нужды армии и местных общин", — сообщает METRO Украина.

Также команда поделилась историей своего работника Романа Жахановича, ныне защищающего Украину в рядах ВСУ.

Публикация METRO Украина 28 февраля в стороз

Напомним, в совместном расследовании журналисты Bellingcat, The Insider и Le Monde разоблачили гуманитарную помощь французской компании "Ашан" российским армейцам. Медийщики выяснили, что супермаркеты бесплатно поставляли захватчикам товары и помогали мобилизовать своих сотрудников в России.

В день обнародования результатов журналистского расследования, 17 февраля, украинская команда "Ашан" отреагировала на скандал. Там заявили, что шокированы и требуют пояснений от основного офиса.

На следующий день Auchan Retail официально отрицали обвинения в помощи оккупантам, однако сообщили о "сборе помощи для населения" в марте 2022 года. Заказ сделала мэрия Санкт-Петербурга, и в компании уверяют, что в перечне товаров не было ничего предназначенного для военных.

23 февраля НАПК сообщила о внесении компании в перечень международных спонсоров войны. В агентстве посчитали, что только за 2020 год российский "Ашан" пополнил бюджет страны-агрессорки на $167 млн.