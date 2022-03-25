Оккупанты в помещении ТЦ Metro открыли штаб партии "Единая Россия", — горсовет Мариуполя

В пресс-службе пропутинской партии утверждают, что жители Мариуполя в скором времении в помещении торгового центра смогут получить гуманитарную помощь.

В прифронтовом Мариуполе оккупанты в помещении торгового центра Metro открыли штаб российской партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на публикацию в местном издании "0629.com.ua".

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Штаб российской партии "Единая Россия", как рассказывают местные жители, открыли в помещении ТЦ Metro, который расположен на выезде из Мариуполя.

[ + – ] В помещении ТЦ Metro в Мариуполе оккупанты открыли штаб "Единой России"

По словам очевидцев, которые остаются в прифронтовом городе, оккупанты организовали раздачу партийных газет, а также проводят агитацию за Российскую Федерацию. Помимо этого, местным жителям раздают карты мобильного оператора "Феникс", который работает на оккупированных территориях — в Донецке, Горловке, Макеевке

Штаб провластной партии "Единая Россия" российские войска называют "гуманитарным".

[ + – ] В прифронтовом Мариуполе оккупанты открыли штаб пропутинской "Единой России"

Пресс-служба провластной партии "Единая Россия" подтверждает информацию об открытии штаба в Мариуполе. Оккупанты утверждают, что в "центре помощи", который был открыт в помещении ТЦ Metro, местные жители могут получить "необходимую поддержку". В скором времени, по данным "Единой России", будет организована раздача гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.

"Здесь работают пункт медицинской помощи и полевая кухня… Также у жителей города появилась возможность зарядить телефон и получить сим-карту", — говорится в пресс-релизе провластной партии "Единая Россия".

[ + – ] Партия "Единая Россия" подтвердила информацию об открытии своего штаба в Мариуполе

[ + – ] В помещении ТЦ Metro в Мариуполе оккупанты открыли штаб "Единой России"

Напомним, 25 марта горсовет Мариуполя сообщил, что под завалами Драмтеатра погибло 300 человек. По словам выживших, авиаудар войск РФ пришелся по правому крылу и задней части здания. На момент обстрела Драмтеатра в Мариуполе в подвале и на этажах прятались около 1200 мирных жителей.

Также Фокус в своей статье публиковал хронику полномасштабной войны РФ против Украины и оценивал боевые потери оккупационной армии.